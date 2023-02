Ponta Porã entra na rota de expansão da Maple Bear

Expansão da rede canadense deve gerar R$ 2 milhões em investimentos e criar pelo menos 20 postos de trabalho formais na região

Maior rede de escolas bilíngues do mundo, a Maple Bear planeja expandir sua operação no sudoeste do Mato Grosso do Sul com a abertura da primeira escola em Ponta Porã, oferecendo a metodologia canadense – reconhecida como a melhor entre os Países de língua inglesa pelo PISA, programa de avaliação da OCDE – aos moradores da região. A previsão é que sejam feitos investimentos de R$ 2 milhões e abertos 20 empregos diretos inicialmente. No dia 15 de fevereiro, representantes da rede estarão na cidade para realizar o Maple Day, um encontro para conversar com investidores interessados em integrar o projeto de expansão da Maple Bear.

“Vemos em Ponta Porã grande potencial para receber uma escola da Maple Bear, considerando o perfil socioeconômico e a infraestrutura da região. Destaco ainda a crescente demanda por ensino bilíngue de qualidade, permitindo aos estudantes dessa região acessar uma formação capaz de prepará-los para os novos desafios globais”, destaca o CEO da Maple Bear para América Latina, André Quintela.

Com uma população estimada em mais de 95 mil habitantes, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), Ponta Porã possui um PIB de cerca de R$ 4,3 bilhões, impulsionado principalmente pelos setores agropecuário e serviços. O índice de escolarização da cidade é de 96,9% entre as crianças de 6 a 14 anos. No Mato Grosso do Sul, a Maple Bear já está presente em Campo Grande e Três Lagoas. Em 2023, a rede planeja inaugurar mais uma escola em Dourados. Presente em todos os estados brasileiros e com mais de 180 escolas, a Maple Bear atende cerca de 60% dos estudantes de educação bilíngue no país.

“Com uma demanda crescente por ensino bilíngue de alta qualidade, temos o intuito de levar à cidade a primeira escola da Maple Bear, focada no bilinguismo por imersão. No programa da escola, até os 3 anos, 100% da rotina é em inglês. Aos 4 anos, dependendo da legislação da cidade, começa 25% de imersão em português e 75% em inglês. E a partir dos 6 anos em diante (Ensino Fundamental) o currículo passa a ser 50% em inglês e 50% em português. Com isso, o aluno desenvolve uma fluência muito rapidamente. Soma-se a isso uma metodologia em que o aluno é protagonista no processo de aprendizagem, cujo foco se dá no desenvolvimento de suas habilidades. É formado um cidadão mais preparado para um mercado de trabalho cada vez mais dinâmico, competitivo e globalizado”, explica Quintela.

Na metodologia canadense são trabalhados três eixos principais: a linguagem, que colabora para que as crianças consigam interpretar aquilo com que estão interagindo; o raciocínio lógico, que contribui para o desenvolvimento cognitivo; e o desenvolvimento socioemocional, estimulando para que elas entendam suas próprias emoções e tenham empatia com os outros. Nessa abordagem, as salas de aula são amplas e arejadas, repletas de materiais manipulativos e centros de aprendizagem.

Data e local do Maple Day:

Ponta Porã/MS

Data do evento: 15/02

Local: Herval Park Hotel – Comandante Lincoln Paiva, 1233, Parque Jardim das Exposições – Ponta Porã

Telefone: (81) 8211-0947

Horário: 09 às 17h

Sobre a Maple Bear

Com origem em North Vancouver, British Columbia, Canadá, e com 550 escolas em 35 países, atendendo mais de 51 mil alunos, a Maple Bear Canadian School é líder mundial em educação bilíngue, oferecendo Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio de alta qualidade, fundamentado nas práticas que posicionam a educação canadense entre as melhores do planeta. Ministrada em um ambiente seguro e estimulante e com uma abordagem multicultural e centrada no aluno, a metodologia Maple Bear desenvolve a curiosidade, a imaginação, a experimentação e a descoberta, despertando nos alunos uma verdadeira paixão por aprender ao longo de toda a vida. Presente em todos os estados brasileiros e com 189 escolas, a Maple Bear atende cerca de 60% dos estudantes de educação bilíngue no país. A rede faz parte das operações do Grupo SEB – um dos maiores grupos educacionais do Brasil e do mundo.