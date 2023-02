Laudir cobra serviços para Jardim Ouro Verde, Parque das Nações e Parque Nova Dourados

Durante a 1ª sessão ordinária do ano, realizada na terça-feira (7), o vereador Laudir Munaretto (MDB) apresentou indicações para atender demandas dos bairros Jardim Ouro Verde, Parque das Nações e Parque Nova Dourados.

Para o Jardim Ouro Verde Laudir cobrou a instalação de um semáforo na confluência da Avenida Weimar Gonçalves Torres e Dom João VI, na esquina com a Associação Pestalozzi de Dourados. O vereador chegou a ir até a unidade, na quinta-feira (9), para verificar a situação.

No local, a diretora Tatiana Moreno e a coordenadora Osanea Marques explicaram sobre a necessidade da instalação do equipamento a fim de proporcionar mais segurança para aqueles que transitam na região, visto que há um grande fluxo de veículos por ser via de acesso bairro/centro.

Parque das Nações 2º Plano

Para o Parque das Nações 2º Plano, o vereador emedebista solicitou estudos e posterior implantação de um semáforo na confluência das ruas Rosemiro Rodrigues Vieira (antiga S-30), e Andrelina Vilela dos Reis, (Antiga S-21), localizadas no Parque das Nações 2º Plano.

No cruzamento ocorre um grande fluxo de veículos por ser via de acesso à vários bairros. Nos horários de pico a via fica totalmente congestionada e vários acidentes estão sendo registrados no local. A solicitação visa controlar e desafogar o trânsito, garantindo segurança da população.

Parque Nova Dourados

Após solicitação de moradores da região, o vereador Laudir Munaretto cobrou, em caráter de urgência, a realização dos serviços de tapa-buracos em toda a extensão da rua Antônio Luiz Marra, localizada no Parque Nova Dourados.

As melhorias são reivindicadas pelos moradores, porém, ainda não foram atendidos e continuam enfrentando dificuldades para se locomoverem, devido a grande quantidade de buracos na via.

“Estamos trabalhando a todo vapor para melhorar a vida do douradense. Focar na segurança é necessário, por isso tenho cobrado a instalação de semáforos afim de tornar o trânsito mais seguro e o serviço de tapa-buracos para que a população tenha menos transtorno ao transitar pela cidade”, explicou Laudir.