Policiais de Dourados salvam estudante de 20 anos pendurada pelo pescoço em árvore quando tentava suicídio

Nesta sexta-feira, uma equipe da Polícia Militar Ambiental de Dourados ouviu gritos de socorro advindos dos fundos do quartel, localizado no Parque Arnulpho Fioravante, no bairro Jardim Paulista, em frente ao shopping center da cidade. A equipe foi ao local rapidamente e avistou um Subtenente da Cavalaria, que fica ao lado do quartel da PMA, segurando uma pessoa do sexo feminino que estava pendurada em uma corda, com nó de forca passado pelo pescoço e amarrada em um galho alto de uma árvore da espécie mangueira.

Rapidamente, os Policiais ajudaram o Subtenente a segurar a pessoa e cortaram a corda, salvando a vida da vítima, uma jovem de 20 anos. A vítima estava muito abalada e trêmula e proferia frases como: “Isso tem que acabar!”; “Por que isso não acaba?”; “Isso tem que ter fim?”. Ela em choque falava muito pouco, porém afirmou que passa por acompanhamento psicológico e que veio da cidade de São Paulo há pouco tempo para estudar em Dourados. A corda utilizada, medindo cerca de quatro metros foi levada pela própria vítima ao local, indicando que ela fora para lá com intenção de cometer suicídio.

O fato

O Subtenente afirmou à equipe da PMA, que ao chegar para trabalhar, avistou a jovem no local, que é um parque, mexendo no celular e, minutos depois, ao ir tratar os cavalos da PM no piquete, avistou a jovem em pé em cima de um toco com a corda no pescoço, momento em que que correu e começou a dialogar para que não fizesse nenhum ato contra sua vida e que iria ajudá-la a resolver o problema dela. Mesmo assim, a estudante soltou-se e ficou pendurada, momento em que o Subtenente a agarrou e a segurou e gritou por ajuda, sendo atendido pela equipe da PMA.

Os Policiais acionaram o Corpo de Bombeiros e a jovem foi encaminhada para o hospital. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para possível investigação das causas que levaram à jovem a tomar atitude tão drástica.