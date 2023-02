Hospitais de Dourados são reconhecidos pela Anvisa por alta conformidade na segurança do paciente

Trabalho da Vigilância Sanitária do município visando aumento da segurança da paciente é considerado essencial para avaliação positiva

Três hospitais de Dourados foram classificados em alta conformidade na avaliação das Práticas de Segurança do Paciente. O procedimento é desenvolvido pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância em Sanitária) em parceria com as Vigilâncias do estado e município, tendo o objetivo de promover a cultura de segurança das pessoas atendidas dentro das instituições, por meio de análise sistemática de indicadores. As unidades hospitalares douradenses classificadas com pontuação superior a 70% foram o Hospital da Cassems, Hospital do Coração e Hospital Evangélico.

A diretora do Núcleo de Vigilância Sanitária de Dourados, Ana Paula Pinto Triches, comenta que a avaliação é um reconhecimento do trabalho dos hospitais e também reflete o trabalho do setor na busca por melhorias. “Desde 2013 estamos trabalhando com muita dedicação e afinco na temática de segurança ao paciente em todas as unidades hospitalares, uma vez que Dourados é o único município do estado pactuado para fazer esse serviço”.

Ana Paula também destaca a importância do “Primeiro Encontro Municipal de Segurança do Paciente para Assistência Hospitalar” para a avaliação positiva. O evento realizado em dezembro de 2022, permitiu que profissionais participassem de um dia de fomento à cultura de segurança do paciente com explanações e palestras.

No total, cinco hospitais sul-mato-grossenses receberam a certificação. Além das unidades douradenses, foram agraciados um de Três Lagoas e outro de Campo Grande.

Alta conformidade

A classificação da Anvisa para a análise destes protocolos é de baixa, média e alta conformidade. São consideradas de Alta Conformidade, unidades que pontuaram acima de 67% nas notas dadas em relação aos protocolos de segurança do paciente.