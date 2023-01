Policiais Militares e Corpo de Bombeiros salvam bebê que caiu em buraco em Dourados

Na manhã desta sexta-feira (27), por volta das 10h, na rua Colômbia no Parque das Nações 1, em Dourados, a Polícia Militar foi acionada, através do telefone 190, por um familiar da vítima que informou que uma criança de apenas um ano de idade havia caído em um buraco no quintal de sua residência.

A guarnição policial, pertencente ao 3° Batalhão de Polícia Militar, composta pelo Sargento PM Daniel, Cabo PM Otávio e Cabo PM Sandra, que era responsável pelo policiamento na área do fato, foi acionada pelo CIOPS (190) e imediatamente deslocou até o endereço.

Ao chegar no local, os policiais militares encontraram a mãe da vítima em estado de choque, não conseguindo explicar os fatos. Outros familiares que estavam no local relataram que o bebê havia caído em um buraco e direcionaram os policiais até o referido local nos fundos da residência.

Neste momento foi visualizado o pequeno Josué dentro de um buraco estreito de aproximadamente trinta centímetros de diâmetro e de quase dois metros de profundidade. Segundo familiares o buraco havia sido feito com a finalidade de construção de uma residência.

Os militares começaram então a verbalizar com Josué, na intenção de acalmar o pequeno que estava desesperado e chorava muito.

A equipe do corpo de bombeiros militar comandada pelo Sargento Valcenir chegou ao local, e com a ajuda dos policiais militares, deu início ao resgate.

Por se tratar de um buraco estreito e profundo, se tornou mais dificultoso o processo de resgate, e o fato a vítima ter pouca idade, era difícil a verbalização, pois o mesmo não conseguia compreender os comandos dado pelos militares.

Com ajuda de uma corda, e depois de várias tentativas, os militares conseguiram retirar Josué de dentro do buraco e logo após foi entregue em segurança nos braços de sua mãe.

Como o bebê não apresentava nenhuma lesão física, não foi necessário encaminhá-lo para atendimento médico, ficando assim sobre os cuidados da mãe e dos familiares.

Graças ao trabalho em conjunto, dinamismo e rapidez das equipes policial militar e bombeiro militar foi possível preservar a vida do pequeno Josué.

Para o Sargento PM Daniel, comandante da guarnição policial responsável pelo atendimento, o resgate foi um momento de muita emoção.

” Assim que fomos acionados para atender essa ocorrência, o dever de servir e proteger falou mais alto e o único desejo é que o pequeno fosse resgatado com vida, e não medidos esforços para isso. Sem dúvida foi um momento de muita emoção e satisfação”, relatou o policial militar.