PMA prende e autua pescador profissional que estava com 360 kg de pescado ilegal

A PMA de Coxim e São Gabriel autuaram em R$ 10,2 mil um pescador profissional que tentou fugir mas foi preso com 360 kg de pescado, barco e motor por equipe em motonáutica nesta quarta-feira (05).

Depois de um pescador que estava com motor de alta potência e sozinho em seu barco e percebeu de longe a aproximação da PMA e conseguiu fugir no dia 2, enquanto lançava peixes ao rio, para escapar da situação de flagrante, em uma região bastante piscosa e, por isso, muito procurada para a pesca amadora e profissional, conhecida como “Caronal”, o Comando da PMA de Coxim e de São Gabriel do Oeste enviaram uma equipe em uma motonáutica (jet ski) em apoio à equipe de barco, para evitar este tipo de fuga dos criminosos e manter vigilância no local durante a Operação Semana Santa.

Na quarta-feira (5), na região, a equipe embarcada avistou um barco e, quanto foi abordar, o pescador iniciou fuga em embarcação com motor de alta potência. A equipe então, acionou a equipe em motonáutica, que conseguiu alcançar o infrator e prendê-lo por pesca predatória. As equipes encontraram na embarcação 360 kg de peixes das espécies pintado e cachara, com sinais de terem sido capturados com redes de pesca e vários exemplares abaixo e acima das medidas permitidas por lei. O pescado, o barco com motor potente de 50 HP foram apreendidos.

O infrator (34), residente em Coxim, recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil da cidade, onde ele foi autuado em flagrante por crime ambiental de pesca predatória, com pena prevista de um a três anos de detenção e saiu depois de pagar fiança de R$ 6.510,00. Ele também foi autuado administrativamente e foi multado em R$ 10.200,00. A multa será julgada pelo Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul).