Pasta base de cocaína avaliada em mais de R$ 13 milhões é apreendida em Corumbá

Uma equipe do Pelotão de Força Tática de Corumbá enquanto realizava policiamento avistou um veículo que trafegava em velocidade incompatível com a via, sendo que ao acompanhar o referido veículo de certa distância foi constatado que o mesmo possuía no seu interior 04 indivíduos, sendo duas mulheres, um homem e outra mulher com um bebê no colo (passageira ao lado do motorista).

Em determinado momento, a equipe percebeu que o referido veículo invadiu a contramão da Rua Sorriso e em seguida parou em frente a uma lanchonete. A equipe aproximou-se do veículo, sendo que o condutor ao perceber a presença da equipe apresentou nervosismo.

Durante busca pessoal nada de ilícito foi encontrado com eles, porém ao ser questionado sobre a CNH e documentação do carro, o homem, de 24 anos, afirmou ser habilitado, mas quando soube que seria feita busca no interior do veículo de forma espontânea relatou à equipe que “o veículo estava carregado de mercadoria”. Em seguida foi questionado ao autor sobre qual mercadoria ele se referia, tendo este afirmado que se tratava de droga, “pouco mais de 100 kg de droga” e que tal droga era dele, que as mulheres que o acompanhavam não tinham nada a ver com o fato.

Diante da afirmativa foi feita a busca no interior do veículo, sendo constatado em seguida que todas as caixas de papelão que estavam no carro guardavam inúmeros tabletes de pasta base de cocaína. Sobre o entorpecente, o autor não soube dizer a origem, alegando que não podia falar, assim como também não quis dizer para onde levaria todo o material.

Diante da constatação do crime de Tráfico de Drogas, foi dada a voz de prisão aos envolvidos e sendo encaminhados para a Polícia Federal, juntamente com o veículo. O material ilícito pesou aproximadamente 112,2 quilos de pasta base de cocaína. O valor da apreensão gira em torno de mais de R$ 13 milhões.