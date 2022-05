Câmara Municipal de Ponta Porã está digitalizando acervo de documentos históricos

A Câmara Municipal de Ponta Porã está realizando um importante trabalho de preservação de um dos maiores acervos de documentos históricos do município. Trata-se da digitalização de todo o arquivo de documentos da Casa. São leis, ofícios, documentos contábeis, atas de reuniões, publicações de Diário Oficial. É um acervo composto por papéis centenários, pois existem documentos da década de 1920.

O trabalho de digitalização está sendo feito por uma equipe de profissionais pertencentes a empresa especializada. Tudo sob a coordenação do Departamento de Registro, Arquivo e Documentos da Câmara Municipal de Ponta Porã.

O Presidente da Casa de Leis, Vanderlei Avelino, informa que um dos objetivos do trabalho é garantir a preservação dos documentos que compõem um dos acervos mais importantes de Ponta Porã. “Trata-se de informações históricas do nosso Município. Preservados por meio dos recursos da tecnologia, estes documentos ficarão mais acessíveis à população, especialmente àquelas pessoas que realizam pesquisas sobre o nosso rico passado”, declarou o Presidente.

Outra vantagem do trabalho é proporcionar maior agilidade no acesso a informações por parte dos demais departamentos da Câmara Municipal. Um exemplo: auxiliar na elaboração de projetos que viram leis. Um dos cuidados é justamente pesquisar se já existe alguma lei aprovada no passado tratando do mesmo tema. Atualmente, a pesquisa é feita seguindo um ritual burocrático. Com a digitalização, cada departamento terá acesso mais rápido ao arquivo, contribuindo para acelerar os trâmites da elaboração da nova lei.

Outro exemplo é o setor de Recursos Humanos, que precisa de informações dos servidores mais antigos da Casa. A digitalização vai facilitar o acesso aos registros daqueles que solicitarem benefícios como a aposentadoria.