Para ganhar melhorias na pista, BR-163/MS tem obras da CCR MSVia

De forma a proporcionar mais conforto e segurança aos motoristas da BR-163/MS, a CCR MSVia implanta nesta segunda-feira (16/05) em alguns trechos as operações pare-e-siga, ações necessárias para execução de obras e serviços de melhoria ao longo da rodovia. Há, ainda, trechos com desvios de tráfego.

Conforme o Serviço de Atendimento ao Usuário – SAU, as operações pare-e-siga são feitas para oferecer aos usuários melhores condições de trafegabilidade, ao mesmo tempo em que contribuem para sua segurança.

Pontos com desvio de tráfego:

Caarapó – entre os kms 204 e 198, e entre os kms 198 e 192;

Pontos com pare-e-siga:

Sonora/Pedro Gomes – entre os kms 809 e 808;

Rio Verde de MT – entre os kms 678 e 677;

Bandeirantes – entre os kms 552 e 551;

Campo Grande – entre os kms 454 e 453, e entre os kms 429 e 428;

Rio Brilhante – entre os kms 310 e 309;

Dourados – entre os kms 250 e 249, e entre os kms 248 e 247;

Caarapó – entre os kms 224 e 223, entre os kms 213 e 212, e entre os kms 191 e 190;

Itaquiraí – entre os kms 68 e 65;

Eldorado – entre os kms 59 e 58.

A CCR MSVia alerta que o cronograma de obras e serviços é dinâmico, ou seja, outros pontos de intervenção com pare-e-siga ou desvio de tráfego podem ocorrer ao longo do dia. Acompanhe a evolução da situação de tráfego da BR-163/MS por meio do site www.msvia.com.br em tempo real, ou ligue para o Disque CCR MSVia pelo 0800 648 0163 (ligações gratuitas, inclusive para celulares).