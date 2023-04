PAM tem plantão de vacinação durante o feriadão em Dourados

Estão disponíveis imunizantes contra a covid-19 e influenza para que as pessoas possam atualizar o esquema vacinal

O Núcleo de Imunização da Sems (Secretaria Municipal de Saúde) vai seguir atendendo com esquema de plantão na Sala de Vacinação do PAM no feriadão. Objetivo é ofertar os imunizantes contra a covid-19 e influenza para que as pessoas possam atualizar o esquema vacinal.

Nesta sexta-feira (21), feriado de Tiradentes, o atendimento começa às 13h e segue até 18h. No sábado (22), como de costume, o atendimento é entre 8h e 13h. O PAM está localizado na rua Dr. Vanilton Finamore, 289, Vila Industrial.

No local são disponibilizados todos os imunizantes contra a covid-19, incluindo a Pfizer Baby, destinada às crianças de seis meses a menores de três anos, e a bivalente da Pfizer, para pessoas de 60 anos ou mais e para grupos prioritários. A vacina contra influenza também está disponível para grupos prioritários, segundo orientação do Ministério da Saúde.

Lembrando que em Dourados a quarta dose, ou segunda dose de reforço, da vacina monovalente está disponível para adultos de 35 anos ou mais. As pessoas que ainda não tomaram as doses anteriores disponíveis para a faixa-etária também podem atualizar a carteirinha vacinal.

Além da Sala de Vacinação do PAM, as UBSs de todo o município oferecem imunizantes de segunda à sexta-feira. Acompanhe a tabela e atualize a carteira de vacinação, respeitando os intervalos entre as doses conforme calendário e laboratório.