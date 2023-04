Segurança pública foi tema de debate entre Governo de MS e produtores rurais na Expogrande

O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira e o adjunto da pasta, coronel Ary Carlos Barbosa, cumpriram nesta quinta-feira, 20, expediente de trabalho no Gabinete Itinerante do Governo do Estado, na Expogrande, que acontece no Parque Laucídio Coelho, em Campo Grande.

Além dos despachos e das agendas internas com integrantes das forças de segurança, o titular da Sejusp realizou uma reunião com representantes do setor produtivo, para tratar da segurança no campo e discutir a implantação de programas e sistemas de prevenção criminal nas áreas rurais de Mato Grosso do Sul.

Videira lembrou que o estado já conta com importantes instrumentos preventivos e repressivos, como a Patrulha Rural e a Delegacia Especializada de Combate à Crimes Rurais e Abigeato, a Deleagro, que vem garantindo tranquilidade para o setor produtivo. “Queremos ampliar essa atuação e por isso já está em andamento uma reestruturação da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, que poderá inclusive contar com um Batalhão Rural”, frisou o secretário.

A ideia, segundo o Comandante-Geral da Polícia Militar, coronel Renato Garnes, é tornar a Patrulha Rural, que começou como uma Coordenadoria e utilizando efetivo de outros locais, em uma unidade de alto comando. “O objetivo não é só a ostensividade, mas também orientar o produtor rural no sentido de garantir a segurança na propriedade, aproximando o produtor da polícia”, disse.

Na reunião, o titular da Deleagro, Matheus Zampieri, apresentou aos produtores as últimas ações repressivas realizadas pela delegacia, especialmente no combate aos crimes de abigeato e furtos e roubos em propriedades rurais. “Tivemos alguns casos recentes aqui no estado, mas todos os acusados foram identificados e presos, bem como os grupos desarticulados, porque não vamos deixar o crime se criar no campo”, destacou o delegado.

O Delegado-Geral da Polícia Civil, Roberto Gurgel Filho, atribui à integração, o sucesso das ações realizadas no campo pelas forças de segurança. “É a união de esforços que permite termos esses resultados, bem como o trabalho de investigação, que na propriedade rural tem algumas particularidades e um tempo diferente daquela da cidade, por exemplo”.

“Sabemos que é um importante trabalho que envolve tecnologia, inteligência e além da expertise policial, precisa da nossa colaboração, com o fornecimento das informações e conhecimentos que disponibilizamos, tanto da propriedade como da região”, lembrou Marcelo Bertoni, presidente da Federação de Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul).

“Ficamos bastante felizes e satisfeitos de poder contar com toda essa força de segurança que está criada para nos atender”, finalizou o presidente da Acrissul, Guilherme Bumlai, que entregou uma placa de agradecimento ao secretário de Segurança, em nome dos produtores rurais de Mato Grosso do Sul.

Gabinete Itinerante

Ao longo do mês de abril, até o próximo dia 23, o governador Eduardo Riedel e seus secretários estaduais receberão produtores rurais, entidades representativas, empresários e cidadãos no gabinete do Governo durante a Expogrande – a maior exposição agropecuária de Mato Grosso do Sul.

A ideia é que o Gabinete Itinerante seja utilizado por todos para cumprirem expediente de trabalho fora do parque dos poderes.

Haverá ainda no estande: exposição e vendas de artesanato (apoio da FCMS) e de produtos da agricultura familiar (Agraer). Para as crianças, a Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) preparou atividades e acesso e ainda música ao vivo.

É um momento de aproximação da sociedade com Governo do Estado no atendimento de demandas, em especial do agronegócio. A parceria é realizada desde a edição da feira de 2016.