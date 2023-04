Vereador Marquinhos pede melhorias para os bairros

Vereador Marquinhos Benites tomou posse da palavra, no plenário da Câmara, para mostrar ao Prefeito Eduardo Campos e ao Secretário de Obras André Manosso as necessidades dos moradores dos bairros São João e Estoril.

Os moradores locais pedem que seja feito o reparo da ponte de madeira da rua Montevidéu que liga o bairro São João ao bairro Estoril.

O vereador foi enfático ao afirmar que a ponte em questão está com algumas pranchas danificadas, e consequentemente, gera transtornos aos moradores que residem naquela região e que por ali transitam.

Marquinho diz que foi acionado pelos moradores locais e pede que a solicitação seja atendida da melhor maneira possível.

Alça viária

Benites apresentou indicação em parceria com o vereador Agnaldo Miudinho para mostrar ao Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística Hélio Peluffo Filho, ao Prefeito Eduardo Campos e ao Secretário ­de Obras André Messias Manosso, as necessidades de melhorias no trânsito de nossa cidade.

O vereador Marquinhos e o vereador Agnaldo Miudinho encaminharam um pedido para solicitar uma alça de acesso com semáforo na entrada da Mecânica Almeida, na BR 463.

Marquinhos e Agnaldo justificaram o pedido ao afirmar que “a referida indicação visa à implantação de uma alça de acesso com semáforo, tendo em vista que a via possui um intenso tráfego de veículos, deixando evidente o risco de acidentes de trânsito naquele trajeto. As alças de acesso funcionam como uma excelente ferramenta no trânsito, cujo objetivo é oferecer segurança, de forma a melhorar a acessibilidade, proporcionando aos condutores maior visibilidade das travessias. Além disto, agem como redutores de velocidade no local, inibindo riscos aos pedestres e condutores que pela via trafegam.”

“Como temos o conhecimento da preocupação desta administração, em especial da Secretária de Obras com o bem-estar de toda a nossa comunidade, ficamos na certeza do atendimento desta indicação,” finalizam Benites e Miudinho.