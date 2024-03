Operação da PF contra trabalho escravo em MS prende fazendeiro

Prisão em flagrante por posse de 17 armas de fogo ocorreu durante a Operação Corixo, em Bela Vista

Agentes da Polícia Federal deflagraram nessa terça-feira (5), uma investigação denominada Operação Corixo, contra o emprego de trabalhadores paraguaios em condições análogas à escravidão. Segundo o Midiamax, o crime acontece em fazendas de Bela Vista, no Mato Grosso do Sul.

De acordo com informações da PF foram cumpridos três mandados de busca e apreensão em diferentes locais no município de Bela Vista/MS, além de outras medidas cautelares, como a proibição de contato com as vítimas.

Um fazendeiro foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e por manter agrotóxicos em depósito de forma irregular. Foram encontradas em sua propriedade pelo menos 17 armas de fogo, entre rifles, pistolas e revólveres, além de munições e dinheiro em espécie. Ele foi conduzido para a Delegacia da Polícia Federal em Ponta Porã, onde vai ser autuado em flagrante pela posse das armas.

A operação recebeu o apoio e a participação de servidores do Ministério do Trabalho e Emprego.

O nome da operação faz alusão a um termo muito usado no pantanal, que se refere a um curso d’água que pode apresentar diversos tamanhos e larguras, como se fossem braços de rios, que se formam durante a cheia na planície pantaneira.

A investigação sobre o emprego de trabalhadores paraguaios em condições análogas à escravidão continua. A irregularidade foi constatada ano passado durante ação de fiscais do trabalho e o inquérito está em andamento na PF.