‘Dia das Poderosas’ no CAM traz ações de prevenção e conscientização sobre a saúde da mulher

Com palestras, exames e café da manhã, a ação faz parte da campanha Março Lilás, de prevenção ao câncer do colo de útero. Ocasião marca inauguração da Sala de Cardiotoco

Um dia especial voltado à saúde da mulher, com sorteio de brindes, café da manhã, palestras e muito mais. A Prefeitura de Dourados, através do CAM (Centro de Atendimento à Mulher) e o Projeto Bem Nascer, realiza na manhã deste dia 8 de março o ‘Dia das Poderosas’, das 7h30 às 17h30.

O evento faz parte da programação da campanha ‘Março Lilás’ de conscientização sobre a importância da prevenção ao câncer do colo do útero, a quarta maior causa de morte de mulheres por câncer no Brasil, conforme revelam os dados do Inca (Instituto Nacional de Câncer).

A coordenadora do CAM, Valquíria Espíndola Matoso, explica que a programação é inteiramente gratuita e aberta para todas as mulheres.

“Fizemos algumas parcerias e no ‘Dia das Poderosas’ teremos palestras de autocuidados sobre a saúde da mulher, café da manhã, exames como a mamografia, e muito mais. Além de inaugurar a nossa Sala de Cardiotoco no CAM, um grande avanço na saúde pública de Dourados”, ressata.

O Cardiotoco é o exame que avalia o bem-estar e sofrimento fetal. No SUS (Sistema Único de Saúde), ele era disponibilizado apenas no Hospital Universitário, mas agora passa a ser oferecido também no CAM, uma nova opção para as mães.

Outra novidade é a ministração do Celestone, medicação utilizada para maturidade pulmonar do bebê, que também passa a ser aplicado no CAM.

Serviço

Março Lilás, ‘Dia das Poderosas’

Data: 8 de março

Horário: das 7h30 às 17h30

Local: CAM – Centro de Atendimento à Mulher

Endereço: Rua Salviano Pedroso, 1.050 – Jardim Água Boa