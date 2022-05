Nova Alvorada e Douradina recebem Riedel nesta quarta

Pré-candidato ao Governo do Estado pretende ampliar investimentos em ambos os municípios

O pré-candidato do PSDB ao Governo do Estado, Eduardo Riedel estará nesta quarta-feira (11) em Nova Alvorada e Douradina conversando com a população e reunindo-se com lideranças regionais. De manhã, em Nova Alvorada, ele participa da cerimônia de abertura do 2º Encontro de Variedades e Tecnológico do MS e da Expocanas. Na sequência, conversa com a população e comerciantes da cidade. A tarde, em Douradina, Riedel participa de adesivagem com correligionários. Na sequência, visita a Cooperativa Lar, o CEI Arte Vida, os distritos de Bocajá e Cruzaltina. No fim do dia, o pré-candidato participa de um “café da tarde” com o autoridades e lideranças locais.

Em sua passagem pelas secretarias de Governo e Infraestrutura, Eduardo Riedel articulou importantes investimentos para ambos os municípios. Em Nova Alvorada, por exemplo, sua ação melhorou muito os mais diversos setores, como saúde, educação, saneamento, segurança pública, infraestrutura e habitação. Foram mais de R$ 59 milhões em investimentos nos últimos sete anos, em obras de pavimentação e restauração de vias urbanas, implantação do sistema de drenagem de águas pluviais, construção de ponte de concreto sobre o Rio Anhanduí, restauração do pavimento primário na rodovia MS-466.

Eduardo Riedel ressaltou que o foco é melhorar as condições de vida dos moradores. “Foram milhões (de reais) em asfalto, para não ter mais poeira e nem barro na entrada das casas das pessoas, dispondo ainda de drenagem. E há muito a ser feito ainda. Vamos investir mais na cidade”, afirmou.

Douradina avança com Riedel

Em Douradina não foi diferente. A gestão de Riedel garantiu uma série de investimentos em asfalto, drenagem e esgotamento sanitário tem melhorado a vida dos sul-mato-grossenses que vivem no município. A cidade, que até 2010 tinha 0% dos domicílios com urbanização adequada, conforme o Censo Demográfico do IBGE, está sendo estruturada para o futuro. De 2015 a 2021 foram mais de R$ 11 milhões em obras de infraestrutura urbana no município que possui 5,9 mil habitantes.

Para Riedel, a cidade vive um pleno crescimento com apoio do Governo do Estado. “Quando falamos em investimentos em infraestrutura, estamos falando mais do que simplesmente asfalto e rodovias, estamos falando de desenvolvimento, de oportunidades, de renda, de empregos, de segurança e de colocar a população em primeiro lugar. Em Douradina, não é diferente. Aqui é o exemplo de que um governo municipalista traz o desenvolvimento para o município e, consequentemente, para todo o Estado. E vamos continuar nesta toada”, ressaltou.