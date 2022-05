‘Não quero um (a) vice decorativo’, afirma Eduardo Riedel

Suplência de Tereza e vaga na chapa tucana ainda seguem abertas

Único estreante em eleições na disputa pelo governo do Estado, Eduardo Riedel, pré-candidato do PSDB à sucessão de Reinaldo Azambuja, afirma que as conversas envolvendo a escolha de um, ou uma, candidata a vice-governador (a) em sua chapa seguem com partidos aliados, e que tal nome precisa demonstrar capacidade e conhecimento.

“Quero uma pessoa atuante e não uma figura decorativa, alguém com preparo, capacidade técnica, que conheça Mato Grosso do Sul e possa contribuir na construção de política públicas que efetivamente melhorem a vida das pessoas”, afirmou Eduardo Riedel.

Para o ex-secretário de governo e infraestrutura do governo do Estado, e ex-presidente da Famasul (Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul), tanto a vaga de vice em sua chapa, quanto a suplência ao Senado da pré-candidata Tereza Cristina, ex-ministra da Agricultura, ainda estão ‘completamente abertas’.

“Ainda não temos nada definido, temos um espaço de tempo para organizar. Nesse momento de pré-campanha, estamos aproveitando para ouvir as pessoas, estruturar plano de governo para chegar na convenção com proposta sólida para Mato Grosso do Sul”, afirmou Eduardo Riedel.

Riedel e Tereza Cristina tem andado por todo Estado, ouvindo lideranças políticas e da sociedade, e tem sido recebido sempre com muito entusiasmo e carinho pela população. “Essas recepções são uma clara demonstração de um modelo de trabalho que funcionou, uma gestão que transformou Mato Grosso do Sul. Firmamos o compromisso de um governo que privilegia o desenvolvimentos dos municípios”, finalizou Eduardo Riedel.