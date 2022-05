Frente fria derruba temperatura nesta terça-feira em Mato Grosso do Sul

A chegada de uma frente fria provoca nesta terça-feira (3) uma mudança brusca no tempo em Mato Grosso do Sul, com queda da temperatura e chuvas em várias regiões. Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), principalmente durante a tarde e a noite, a frente fria deve entrar pelo sul e sudoeste do Estado.

Durante essa passagem são esperados acumulados significativos de chuva que podem atingir valores acima de 40 mm em 24 horas. A meteorologista Valesca Fernandes explica que as chuvas esperadas são de intensidade moderada a localmente forte, com tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo devido ao avanço do cavado pré-frontal, um sistema meteorológico típico que antecede a frente fria e que deve trazer nuvens e chuvas, principalmente nas regiões centro-sul e leste do Estado.

“Além disso, o transporte de calor e umidade pelo jato de baixos níveis, aliado a formação de um sistema de baixa pressão atmosférica entre o Paraguai e a Argentina com deslocamento para a região sul do país, irão favorecer a formação de instabilidades no Estado”, afirma a meteorologista, que coordena o Cemtec.

Já segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a temperatura em Campo Grande fica entre 16ºC e 28ºC, com direito a chuva e trovoadas isoladas. Na fronteira, em Ponta Porã, a mínima prevista é de 9ºC. E em Dourados, os termômetros devem marcar de 10°C a 27ºC.

Para Três Lagoas, a estimativa é de um dia com muitas nuvens e temperaturas variando de 16ºC a 36ºC. Já Corumbá deverá ter pancadas de chuvas isoladas. A mínima prevista é de 11°C e a máxima, de 32°C.