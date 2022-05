MS: Costa Rica encara o Serc hoje para seguir com chances de título

Dia de Clássico do Bolsão no Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Série A 2022. O Costa Rica encara, nesta quarta-feira (20), a Sociedade Esportiva Recreativa (Serc) e precisa vencer para seguir com chances de título. O confronto, atrasado, fecha a nona e penúltima rodada do hexagonal final. A competição tem como principal apoiador o Governo do Estado, por intermédio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).

A bola vai rolar no Estádio Municipal Ijair Tomquelsqui (Toca do Pica-Pau), em Chapadão do Sul, a partir das 15 horas. A partida, inicialmente marcada para o último domingo (17), foi adiada devido à participação do Costa Rica na Série D do Brasileirão no mesmo dia.

Para continuar na briga pelo bicampeonato, só a vitória interessa à Cobra do Norte. A equipe está em terceiro lugar no grupo, com 14 pontos, cinco a menos que o líder Operário. Isto é, o Galo pode ser campeão hoje (20) mesmo sem entrar em campo, com uma rodada de antecedência, chegando ao 12º título sul-mato-grossense.

O Naviraiense, dono da segunda posição, com 16 pontos, chegará à última rodada no domingo (24) com possibilidade de levantar a taça, ainda que remota. Confira a classificação atualizada do hexagonal final do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Série A 2022:

Classificação P J V E D GP GC SG 1 – Operário FC 19 9 5 4 0 12 4 8 2 – CE Naviraiense 16 9 5 1 3 16 10 6 3 – Costa Rica EC 14 8 4 2 2 12 7 5 4 – SER Chapadão 9 8 2 3 3 10 14 -4 5 – Dourados AC 7 9 2 1 6 10 20 -10 6 – Aquidauanense FC 6 9 1 3 5 13 18 -5

Legenda: P – pontos ganhos; J – jogos disputados; V – vitórias; E – empates; D – derrotas; GP – gols pró/feitos; GC – gols contra/sofridos; SG – saldo de gols

O Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Série A 2022 tem o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundação de Desporto e Lazer (Fundesporte), como principal fomentador.