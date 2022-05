Governo de MS assina contrato para obra de R$ 21 milhões na MS-488

Obra vai contribuir com o turismo de Itaquirai

Para melhorar o tráfego local, ajudar no escoamento da produção e fomentar o turismo do município de Itaquirai, o Governo do Estado assinou contrato para obra de pavimentação da MS-488, que vai seguir do final do trecho urbano da cidade até o Porto Santo Antônio. O investimento é de R$ 21,7 milhões.

A obra terá a pavimentação de um trecho de 19,73 km, que começa no entroncamento com a BR-163. No Porto Santo Antônio existe um ponto turístico que é a Praia da Amizade, que vai agora dispor de um melhor acesso, para que as pessoas de fora possam conhecer o local e os moradores da região tenham um tráfego mais seguro.

O contrato assinado para início dos trabalhos foi publicado na terça-feira (19), no Diário Oficial do Estado. O próximo passo é a Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) dar ordem de serviço para o começo da obra. A empresa responsável terá o prazo de 420 dias (14 meses) para concluir as atividades.

Com recursos advindos do Fundersul (Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário de Mato Grosso do Sul) a obra de pavimentação é mais um investimento do Governo do Estado para melhorar a infraestrutura da malha rodoviária e assim contribuir com a economia e turismo dos municípios.

O prefeito de Itaquirai, Thalles Tomazelli, ressaltou que a obra é muito esperada pela população e que vai melhorar o acesso inclusive para assentamentos que ficam na região.

“Será uma obra importante para o turismo, escoamento da produção e tráfego local. Além de facilitar o acesso a Praia da Amizade, ainda temos os assentamentos Sul-Bonito e Aliança. Esta é uma rodovia rural que é muito movimentada, por isso se trata de um investimento importante”, destacou.

O Governo do Estado segue com 47 obras de pavimentação em andamento nas rodovias estaduais, que representam R$ 1,7 bilhão em investimento. São mais de 1 mil km de asfalto. Na mesma sintonia seguem obra de restauração de estradas em 307 km (R$ 330,8 milhões). Outra prioridade são as obras de pontes de concreto, com mais de 24 em andamento em diferentes regiões.

“São obras e investimentos que vão contribuir com o turismo e o escoamento da produção, melhorando o transporte local e o acesso aos municípios, além de propiciar um trânsito mais seguro para diferentes regiões do Estado”, afirmou o governador Reinaldo Azambuja.