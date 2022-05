Com apoio da prefeitura, Dourados recebe etapa nacional da Copa Mundo do Futsal Sub-21

Dourados receberá 15 clubes entre os dias 24 de abril e 1º de maio

A Prefeitura de Dourados apoia a realização da etapa nacional da Copa Mundo do Futsal Sub-21, que acontece entre os dias 24 de abril e 1º de maio, no ginásio da Unigran. De acordo com os organizadores do evento, ao todo, estão inscritos 15 clubes, divididos em três grupos. A chave A conta com Juventude AG (MS), Corinthians (SP), Pato Futsal (PR), Joinville (SC), Marechal Futsal (PR). O B tem São Paulo (SP), ACEL Chopinzinho (PR), Carlos Barbosa (RS), Minas Tênis Clube (MG) e Santo André (SP). Já o grupo C é formado por Foz Cataratas (PR), Sorocaba/Magnus Futsal (SP), Jaraguá Futsal (SC), Vasco da Gama (RJ) e São José dos Pinhais (PR).

Veja AQUI a tabela dos jogos.

É a segunda vez que a competição é realizada em Dourados com o melhor do futsal nacional em uma semana com muitos jogos de alto nível. A etapa nacional da Copa Mundo do Futsal Sub-21 terá a transmissão inédita do canal do YouTube do Rei do Futsal @falcao12oficial. Os jogos também poderão ser acompanhados no YouTube do Mundo do Futsal. As finais terão transmissão exclusiva do @sportv, direto de Dourados.

De acordo com o regulamento da competição, as equipes jogarão entre si, em turno único e dentro das respectivas chaves, e os dois melhores de cada grupo, além dos dois melhores terceiros colocados, avançam às quartas de final, seguindo o sistema mata-mata para semifinal e final.

As três melhores equipes disputarão a etapa mundial da Copa, que ocorrerá de 10 a 15 de maio, na Arena Albertina Salmon, em Paranaguá (PR).