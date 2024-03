MPF alerta sobre e-mails falsos enviados em nome da instituição

Mensagem com serviço de acompanhamento automático de processos da Justiça Federal da 3ª Região usa indevidamente nome do MPF e pode ser tentativa de fraude eletrônica

O Ministério Público Federal (MPF) não envia e-mails para fazer intimações ou enviar informações com serviço de acompanhamento automático de processos. Circula na internet e-mail em nome do MPF com suposto andamento de processo da Justiça Federal da 3ª Região – que tem jurisdição sobre as Seções Judiciárias dos Estados de Mato Grosso do Sul e de São Paulo – com um link para acesso à decisão de mérito do caso.

Por essa razão, o MPF reforça que não envia e-mails para intimar, notificar ou comunicar qualquer procedimento investigatório. Caso o usuário receba alguma mensagem em nome da instituição com o pedido de dados pessoais ou com a indicação de link de acesso, pode se tratar de fraude eletrônica. Além disso, a instituição não envia mensagem solicitando a instalação de qualquer programa.

O MPF somente entra em contato via e-mail com cidadãos que tenham registrado representação (denúncia) ou tenham realizado alguma solicitação na Sala de Atendimento ao Cidadão, na Ouvidoria do MPF, por meio do Peticionamento Eletrônico ou pelo Protocolo, via MPF Serviços, e que tiver fornecido um e-mail para receber a resposta.