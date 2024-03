Governo de MS vai investir R$ 10 milhões em obras de asfalto e drenagem em Caarapó

Com foco no desenvolvimento e na qualidade de vida, novas obras para a cidade de Caarapó foram anunciadas nesta quinta-feira (14) pelo Governo de Mato Grosso do Sul. Serão R$ 10 milhões na pavimentação e na drenagem de 2,7 quilômetros no perímetro urbano entre a BR-163 e a MS-280. O acesso atravessa o bairro Santo Antônio, ligando a avenida Dom Pedro II, principal via do município até a estrada.

“Pra se ter uma ideia, esse trecho é um desvio que passa dentro de um bairro onde circulam muitas carretas por conta de três armazéns e uma indústria. Esses moradores sofrem diariamente com a poeira e com o tráfego de veículos pesados, então vai melhorar muito não só pelo asfalto”, conta o prefeito André Nezzi.

Outro investimento anunciado pelo governador Eduardo Riedel durante encontro com lideranças locais é o asfaltamento e a drenagem na Vila Planalto. “Um dos bairros mais carentes do nosso município onde grande parte dessa região que hoje não tem asfalto acumula valetas a céu aberto e isso vai acabar, significa qualidade de vida para nossa população e o governo olhando pra essa gente que há muito tempo ficou esquecida. Agora vai ser contemplada com essas obras tão importantes”, comemora o gestor do município.

Caarapó tem aproximadamente 30 mil habitantes e um PIB (Produto Interno Bruto) de R$ 1,2 bilhão com destaque para agropecuária, serviços e indústria. O Governo de MS ainda se comprometeu a construir uma ponte de 20 metros sobre o Rio Piratini. A prefeitura vai fazer um projeto e a previsão de custo gira em torno de R$ 3 milhões.

“Essa ponte está danificada já há um certo tempo. É um investimento alto para os municípios, são mais de R$ 400 mil só pra reformar a ponte de madeira, então pedimos ao governador que pudesse olhar com carinho e ele fez este compromisso de construir a ponte de concreto. Assim também serão atendidas as crianças do zona rural que a gente tem que buscar com ônibus para a escola e quando a ponte cai não tem como passar. Isso vai ser muito importante não só para o escoamento da safra, mas também para moradores da zona rural que liga os municípios de Laguna Carapã e Caarapó”, explica o prefeito.

Entre as obras já em andamento no município com recursos estaduais estão R$ 20 milhões para reforma e ampliação de escolas, saneamento (R$ 33 milhões) e pavimentação asfáltica nas estradas MS-278 e MS-378 (R$ 183 milhões).

Também participaram do anúncio de novos investimentos, os secretários Hélio Peluffo (Seilog), Eduardo Rocha (Casa Civil), os deputados federais Geraldo Resende, Dagoberto Nogueira, Luiz Ovando, além dos deputados estaduais Zé Teixeira, Pedro Pedrossian Neto e Mara Caseiro.