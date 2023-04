Mauricio Lemes reforça a campanha ‘Maio Amarelo’

Vereador sugere que a frase “Eu freio para os animais” seja incluída nas mensagens alusivas à campanha de trânsito

Durante o mês de maio é desenvolvida no Brasil a campanha “Maio Amarelo”, um movimento criado pelo Observatório Nacional de Segurança Viária em 2014, com a proposta de chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortos e feridos no trânsito em todo o mundo. Em Dourados, a campanha é desenvolvida pela Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito).

Na Câmara Municipal, a iniciativa tem o respaldo do vereador Mauricio Lemes (PSB). Ele sugere, inclusive, que seja incluída na campanha a frase “Eu freio para os animais”, como forma de chamar a atenção também para os acidentes envolvendo animais, tanto domésticos quanto selvagens, nas rodovias.

Em indicação ao executivo municipal, com cópia à diretora-presidente da Agetran, Mariana de Souza Neto, Mauricio justifica que sua proposta tem o objetivo de conscientizar sobre os altos índices de acidentes e vítimas nas vias públicas.

“É crucial destacar que os animais, tanto domésticos quanto selvagens, também sofrem com os perigos do trânsito. Portanto, é essencial que os motoristas e motociclistas sejam instruídos a evitar atropelamentos de animais, contribuindo para a preservação das vidas de ambos os envolvidos”, pontua.

Serviços

Mauricio Lemes também indicou à prefeitura, por meio da Secretaria de Serviços Urbanos, a manutenção da Praça Adriano Apontes Amarilha, localizada na rotatória da Rua Cafelândia com a Rua João Corrêa Neto, no Jardim São Pedro. Ele pede limpeza, retirada das bases de concreto que serviam de apoio para o pergolado, troca da areia, instalação de lixeiras e pintura dos brinquedos do parquinho infantil.

“Nosso pedido justifica-se pelo alto crescimento da vegetação, especialmente no parquinho, o que pode atrair animais peçonhentos e se tornar um foco para a proliferação do mosquito da dengue”, explica, observando que a retirada das bases de concreto é necessária, pois hoje não existe mais o pergolado e as mesmas estão acumulando água e sujeira.

“Como a praça é um espaço de lazer utilizado pela comunidade, em especial por crianças, é crucial que uma operação de corte de grama seja realizada o mais breve possível, a fim de garantir a segurança dos moradores. O excesso de vegetação na área do parquinho tem impedido as crianças de brincar livremente, já que a grama tomou conta da areia e, além disso, os brinquedos encontram-se danificados e necessitam de manutenção. A instalação de lixeiras também é importante para manter a área limpa e evitar que as pessoas joguem lixo no chão”, cobra Mauricio.

Por fim, o vereador vice-presidente do legislativo municipal, solicitou roçada e limpeza em toda região do bairro Campina Verde, “pois o acúmulo de mato alto apresenta insegurança aos moradores, como aparecimento de animais peçonhentos, inclusive escorpiões e proliferação do mosquito da dengue”. Também pediu e limpeza e retirada de entulhos na Rua Paraguai, no bairro João Paulo II, para se evitar a proliferação de pragas, como baratas, ratos e mosquitos e prevenir o descarte inadequado de lixo.