Exposição “Botânica na Praça” apresenta plantas alimentícias

Dourados foi palco da exposição “Botânica na Praça” nesta segunda-feira (17), na Praça Antônio João. O evento contou com apoio da Prefeitura, através do Imam (Instituto de Meio Ambiente de Dourados). Um dos destaques da mostra foi a degustação de alimentos feitos a base de Pancs (Plantas Alimentícias Não Convencionais), isto é, plantas inteiras ou partes delas, consumidas de maneira não convencional.

Dentre os alimentos expostos teve suco da flor de primavera (ou boungaville); patê feito a base de jaca, onde a textura fica semelhante a carne de frango; além das pétalas do hibisco, que geralmente tem função ornamental, mas serão utilizadas em geleias.

A botânica é uma ciência que estuda as plantas e a sua relação com o ambiente em que vivem. Ela é uma das áreas mais antigas da biologia, e tem uma importância fundamental para a compreensão do mundo natural que nos cerca.

De acordo com o professor e curador do Herbário DDMS, Augusto Giaretta, “eventos sobre botânica podem ajudar a combater o fenômeno da impercepção botânica, despertar o interesse de jovens estudantes, além de divulgar as mais recentes descobertas e avanços na área, e contribuir para a preservação da biodiversidade”, explica.

Na exposição teve ainda mostras de plantas preservadas secas do Cerrado e Mata Atlântica; além da exposição sobre a anatomia e morfologia fundamental das flores e folhas.

Os visitantes também puderam sanar curiosidades como, por exemplo, de onde vem o cheiro que fica nas mãos depois de tocar numa folha de sálvia ou alecrim.

O professor Augusto explica que as plantas estão presentes desde luvas de borracha, vassouras de piaçava, até componentes cruciais para diversos remédios.“Plantas estão em nossas vidas desde quando acordamos até quando dormimos sobre lençóis de algodão, que é uma fibra vegetal”, enfatiza o curador do Herbário.

Além de Augusto Giaretta, o evento é organizado pelos estudantes associados ao Herbário DDMS e coordenado por Emerson Silva (técnico da coleção); e Mariana Monteiro (pós-doutoranda – PPGBMA).