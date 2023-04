Polícia Federal intercepta em SP carreta que havia saído de MS com mais de 400 kg de cocaína

A Polícia Federal abordou uma carreta-tanque com placas de Mato Grosso do Sul na Rodovia Régis Bittencourt, nas proximidades do pedágio de São Lourenço, nesta segunda-feira (17). O veículo estava com carga milionária de cocaína.

Segundo o Jornal Midiamax, a PF trabalha com a hipótese de que o carregamento, que seguia para o Porto de Santos e de lá provavelmente para o mercado europeu, teria saído da região de fronteira com o Paraguai.

No interior de tonéis plásticos, escondidos em um dos tanques da carroceria, foram encontrados 420kg de cocaína. O motorista da carreta foi preso e responderá pelo crime de tráfico internacional de drogas.

De acordo com as cotações da droga no mercado internacional, o prejuízo para o crime organizado é de aproximadamente US$ 11 milhões de dólares.