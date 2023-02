Liga dos Campeões: Técnico do Bayern não acredita que Mbappé ficará fora das oitavas

Lesionado, previsão é de que Mbappé ficará fora por um período de três semanas

Mbappé se lesionou na coxa esquerda no último jogo do PSG realizado na quarta-feira, contra o Montpellier. Segundo a Gazeta Esportiva, nesta sexta-feira o técnico do Bayern de Munique, Julian Nagelsmann, disse não acreditar que o astro ficará fora da partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, daqui a onze dias, no Parque dos Príncipes.

“Não creio que estará ausente. Não sei o que ele tem, o que colocam na página de internet não é muito claro. Eu me preparo para o jogo como se ele fosse jogar”, afirmou o Nagelsmann.

Nagelsmann cogita blefe do PSG sobre lesão de Mbappé

Segundo o PSG, Mbappé, que sofreu uma lesão na coxa na última quarta-feira, ficará fora por um período de três semanas.

“Evidentemente eles podem estar blefando”, acrescentou o técnico do Bayern, deixando no ar que a lesão do atacante não é tão grave como foi anunciado.

Paris Saint-Germain e Bayern de Munique se enfrentam pelas oitavas de final da Liga dos Campeões no próximo dia 14 (terça-feira), às 17 horas (de Brasília), em Paris (FRA). Depois, o confronto da volta está previsto para o dia 8 de março (quarta-feira), no mesmo horário, na Allianz Arena, em Munique (ALE).