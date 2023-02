Luther King abre inscrição para o Curso Preparatório ENEM/Vestibular

Estão abertas as inscrições no Instituto Luther King, com sede em Campo Grande, para o Curso Preparatório para o ENEM/Vestibular, que passa, a partir de agora, à cobrança de uma taxa simbólica/mensal de R$ 130,00 dos alunos. As inscrições vão até 28 de fevereiro e podem ser feitas das 14h às 19h na sede da entidade, na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 603, centro (entre a Avenida Calógeras e Rua 14 de Julho).

De acordo com a direção do instituto, fundado pelo juiz aposentado Aleixo Paraguassu Neto, a cobrança a partir deste ano foi necessária por conta das dificuldades econômicas que a entidade vem atravessando, com a redução das doações da iniciativa privada e a perda de professores antes cedidos pela Secretaria Estadual de Educação.

A direção do Luther King pretende uma audiência com o governador Eduardo Riedel para renovar o convênio de ajuda ao instituto para que possa voltar a ministrar gratuitamente seus cursos preparatórios para o ENEM/Vestibular, como vinha fazendo desde sua fundação. A ideia é conseguir professores ou um convênio para o repasse financeiro do Estado ao instituto, para manter os alunos com ensino de qualidade e gratuito.

Inscrição – Enquanto esses convênios não saírem, prevalece o valor simbólico de R$ 130,00 mensais pelos alunos. Para as inscrições eles devem seguir até a sede da entidade no endereço já citado, munidos dos seguintes documentos: CPF, RG, Comprovantes de água e luz, comprovante de telefone fixo ou celular, comprovante de renda familiar, Modelo 19 de escola pública, uma foto 3 X 4 colorida e recente, Comprovante do número de Identificação Social – NIS, previamente cadastrado no CRAS ou SAS, com até 1 ano de atualização e uma Carta de apresentação pessoal, de próprio punho, com informações sobre com quem mora, se trabalha, estuda, porque quer fazer o cursinho no instituto e qual o curso superior que pretende cursar. As aulas serão ministradas das 19h às 22h no endereço acima citado. Para maiores informações, ligue (67)3384-8919 ou (67)99174-7096 (ambos, whatsapp).