Libertadores: Após quase nove anos Corinthians volta a enfrentar o Boca Juniors

Após quase nove anos Corinthians e Boca Juniors jogam nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela Libertadores. Segundo a Gazeta Esportiva, o duelo estará para sempre marcado no coração do torcedor corintiano, afinal, foi contra o clube argentino que o Timão se sagrou campeão da Copa Libertadores pela primeira vez, em 2012.

A última vez em que Corinthians e Boca Juniors estiveram frente a frente, no entanto, não foi da forma que os alvinegros esperavam. Pelas oitavas de final da Libertadores de 2013, o clube de Buenos Aires eliminou o Timão após vencer o primeiro jogo por 1 a 0, no estádio La Bombonera, e empatar o segundo em 1 a 1, no Pacaembu. A partida de volta, no dia 14 de maio, foi marcada por erros do árbitro paraguaio Carlos Amarilla.

Pela Libertadores, foram seis encontros até agora. Os dois primeiros foram nas oitavas de final da edição de 1991, quando o Boca Juniors eliminou o Corinthians após vencer por 3 a 1, na Argentina, e empatar em 1 a 1, no Brasil. O Timão deu o troco em 2012 ao vencer a final da competição depois do 1 a 1, na La Bombonera, e do 2 a 0, no Pacaembu.

Ao todo, foram 15 confrontos entre os dois times, o que coloca a equipe de Buenos Aires como o adversário estrangeiro que mais vezes enfrentou o Corinthians até hoje. São quatro vitórias para o clube alvinegro, cinco empates e seis triunfos para o Boca Juniors.

O primeiro embate foi em 1935, em um jogo amistoso no Parque São Jorge. Na ocasião, o Corinthians venceu por 2 a 0, com gols marcados por Mamede e Wilson. Outros três jogos entre os times foram amistosos, sendo dois vencidos pelos argentinos e outro que terminou empatado.

A primeira partida que foi válida por alguma competição ocorreu em 1956, no Torneio Roberto Gomes Pedrosa. No Pacaembu, o Corinthians venceu por 8 a 2, na maior goleada do duelo até o momento.