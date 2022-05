Ishy pede ações por biblioteca, rua José Roberto Teixeira e outros serviços no Flórida

Populares reclamam de falta de manutenção por parte da prefeitura. Comerciantes afirmam que movimento caiu por situação das vias

O vereador Elias Ishy (PT) esteve visitando recentemente alguns locais do Jardim Flórida em Dourados. Várias demandas foram apresentadas e o parlamentar pediu por ações do Município quanto a biblioteca anexa à Escola Avani Cargnelutti, o recapeamento e limpeza de bueiros na rua José Roberto Teixeira, entre outros serviços.

Ele ficou encantado com a biblioteca, por exemplo, que tem projetos desenvolvidos pelo Sesi, mas conta com a parceria do Executivo para a estrutura que, segundo ele, tem “deixado a desejar”. “O ar-condicionado (dois) não está funcionando, nem o bebedouro, fora a situação com a grama alta e as árvores que precisam ser substituídas. Prefeito, Alan Guedes, faça a sua parte”, explana.

O vereador enviou um documento no dia 18 a prefeitura indicando ainda a roçada na parte interna e externa da Escola, o recapeamento e/ou serviço de tapa-buracos em toda extensão da rua José Roberto Teixeira, além da limpeza preventiva em todos os bueiros da via e a sinalização de trânsito horizontal e vertical, em especial, nas proximidades do Posto da Seleta e da unidade educacional.

Ishy foi abordado por populares que reclamam de falta de manutenção por parte do Poder Público e comerciantes que afirmam a diminuição do movimento na principal rua do bairro devido a situação da via. “É uma região extremamente populosa e com alto fluxo de veículos, por isso pedimos atenção especial”, afirma.

Ainda quanto ao anúncio da duplicação da rua, o vereador encaminhou um requerimento na mesma data questionando em quais etapas se encontram as tratativas para a execução desta obra, solicitando a cópia do projeto, a previsão para abertura das licitações, do início e da conclusão.