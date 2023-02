Lacen recebe certificado de qualidade laboratorial em saúde pública

O Lacen/MS (Laboratório Central de Saúde Pública de Mato Grosso do Sul) da SES (Secretaria de Estado de Saúde) recebeu certificados importantes que avaliam a confiabilidade dos resultados analíticos obtidos por meio de Ensaios de Proficiência que visam identificar falhas e possibilitar a tomada de ações corretivas ou preventivas.

Para o diretor do Lacen/MS, Luiz Henrique Ferraz Demarchi, os ensaios de proficiência e a realização de Workshops e treinamentos fazem parte das ações da Gestão da Qualidade e Biossegurança implantada em 2005. “Essas ações visam o aprimoramento constante dos colaboradores do Lacen/MS e garantem que os resultados dos exames sejam entregues com maior confiabilidade e qualidade a população de Mato Grosso do Sul”.

A gerente da Qualidade e Biossegurança do Lacen/MS, Rita de Cássia Campos da Conceição, explica que a realização do Ensaios de Proficiência é uma maneira de saber se os resultados das análises laboratoriais e calibrações são válidas e isto promove uma constante evolução nas atividades.

“Além disso, a comparação entre os resultados do Lacen com os outros laboratórios que participam dos Ensaios de Proficiência por meio da empresa contratada (Controllab) e, também, da Funed (Fundação Ezequiel Dias) permite validar a precisão do método utilizado no Lacen e, consequentemente, propicia melhorias nos processos para aumentar a confiabilidade dos nossos cálculos”, destaca a Rita.

Assim, o Lacen/MS recebeu da empresa Controllab (referência ano 2022) o Certificado por Participação e Certificado e Ensaios de Proficiência (EP):

Proficiência clínica

Bacteriologia (com Certicado EP): Bacterioscopia BAAR; GRAM; Identificação Ambulatorial; Hospitalar e teste de Sensibilidade;

Biologia Molecular (com Certificado de Participação): Biologia Molecular e Coronavírus (SARS-CoV2)

Biologia Molecular (com Certificado EP): HBV-DNA Quanti; HVC-RNA Quanti e Influenza A e B 1 ;

; Imunologia (com Certificado de Participação): Anti-HAV IgM; CMV IgG; Dengue IgM; Dengue NS1; Leptospirose IgM; Sarampo IgM; Toxoplasmose IgG e Toxoplasmose IgM;

Líquor (com Certificado EP): Bacterioscopia GRAM; Pesquisa BAAR;

Líquor (com Certificado de Participação): Pesquisa direta para fungos;

Micologia (com Certificado EP): Identificação Micológica;

Micologia (com Certificado de Participação): Teste de Sensibilidade;

Sorologia (com Certificado EP): Anti HBc; Anti HBs; Anti HCV triagem; Anti HIV triagem; Anti HTL triagem; Chagas; HBsAg triagem e Sífilis;

Sorologia (com Certificado de Participação): HBsAg confirmatório e Leishmaniose visceral IgG;

Imunologia (com Certificado de Participação): Rubéola IgG; Rubéola igM e Sarampo IgG;

Virologia (com Certificado de Participação): Rotavírus.

Proficiência em microbiologia

Água (com Certificado EP): Contagem de Bactérias Heterotróficas; Determinação de Endotoxina; Pesquisa de Coliformes Totais; Pesquisa de Coliformes Totais; Pesquisa de E.Coli e Pesquisa de Pseudomonas aeruginosa;

Alimentos (com Certificado EP): Contagem de Bacillus cereus; Contagem de Coliformes Termotolerantes (45°C); Contagem Estafilococos Coagulase Positiva; Contagem Total de Aeróbios Mesófilos e Pesquisa

pH em Águas Potáveis (do Laboratório de Físico-Química de Água);

Água: Contagem de Bactérias Heterotróficas; Determinação de Endotoxina; Pesquisa de Coliformes Termotolerantes; Pesquisa de Coliformes Totais; Pesquisa de E.Coli (do Laboratório de Microbiologia de Água);

Alimentos: contagem de Coliformes Termotolerantes (45°C); Contagem de Estafilococos Coagulase Positiva; Pesquisa de Salmonella spp (do Laboratório de Microbiologia de Alimentos);

Alimentos (com Certificado de Participação): Contagem de Bolores e Leveduras; Contagem de Coliformes Totais (35ºC); Contagem de Enterobactérias e Contagem de Escherichia coli;

Cafés, Chás e Produtos para Infusão (com Certificado de Participação): Contagem de Bactérias Aeróbias Mesófilas Viáveis; Contagem de Escherichia coli e Pesquisa de Salmonella spp.

Proficiência em análises físico-químicas

pH em águas.

Já pela Funed (referência ano 2022), o Lacen/MS recebeu o Certificado pelo desempenho satisfatório no Programa de Ensaio de Proficiência PEP-FUNED nos seguintes ensaios:

Chikungunya IgM;

Doença de Chagas;

Dengue IgM;

HIV;

Leptospirose.

A Gerência da Qualidade e Biossegurança do Lacen também realizou capacitações do seu quadro de funcionários por meio do Workshops de Qualidade e Biossegurança. “Os quais se estenderão ao longo do ano, com treinamentos em ferramentas da qualidade e cursos de auditorias. Tudo isso visando a melhoria da gestão da qualidade e, consequentemente, em prestar melhores serviços laboratoriais a toda comunidade”, finaliza Rita.

Sobre o Lacen/MS

O Lacen/MS tem como competência coordenar a rede de laboratórios públicos e privados que realizam análises de interesse em saúde pública; realizar o controle de qualidade analítica da rede estadual; realizar procedimentos laboratoriais de maior complexidade para complementação de diagnóstico; promover a capacitação de recursos humanos da rede de laboratórios e disponibilizar aos gestores nacionais as informações relativas às atividades laboratoriais realizadas por intermédio do encaminhamento de relatórios periódicos, obedecendo cronograma definido e apoio a pesquisa.

O Lacen/MS tem como missão prestar serviços laboratoriais à comunidade no que tange à saúde pública, visando atender com qualidade e confiabilidade no âmbito da Vigilância Epidemiológica, Sanitária, Ambiental e Saúde do Trabalhador.