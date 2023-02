Bolsa Família: Após pente-fino, quase 600 famílias de Mato Grosso do Sul são excluídas do benefício

O número de famílias aptas a receber o Bolsa Família caiu de janeiro para fevereiro em Mato Grosso do Sul. Segundo dados do Ministério da Cidadania, são 596 famílias a menos para receber o benefício este mês. Somente em Campo Grande foram 139 famílias a menos recebendo a ajuda federal. As informações são do Jornal Midiamax.

É a primeira vez desde 2021 que há redução de beneficiários no Estado. Enquanto que, em janeiro deste ano, eram 216.537 famílias que receberam a ajuda de R$ 600 do governo federal, o número caiu para 215.940 em fevereiro.

Dessa forma, o valor repassado para pagar o benefício social em MS caiu de R$ 133,4 milhões para R$ 130,7 milhões no período.

Ainda, houve queda no valor médio dos valores recebidos pelas famílias, que saiu de R$ 616,97 em janeiro para R$ 607.

Pente-fino

No início da gestão Lula à frente do Governo Federal, foi dado início ao processo de pente-fino no maior programa de assistência social do país.

Ainda, para facilitar a revisão de dados de quem esteja cadastrado fora dos critérios para receber os R$ 600, o governo está facilitando a exclusão do cadastro de quem esteja irregular, sem penalidades.

Segundo a pasta, a exclusão foca “quem foi induzido a se inscrever de forma incorreta para receber o Auxílio Brasil”, nome que substituiu o Bolsa Família no governo de Jair Bolsonaro (PL).

Assim sendo, podem se retirar do cadastro pessoas que declararam morar sozinhas, mas que moram com a família. A categoria seria, segundo o governo, a maior fonte de fraudes no Bolsa Família. A estimativa do MDS é que 2,5 milhões de pessoas estejam recebendo o benefício indevidamente. Em 2023, 5 milhões de pessoas se cadastraram como “morando sozinhas”.