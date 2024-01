Itaporã ganha prédio de atendimento da Sanesul e mais um poço para reforçar o abastecimento de água

Construído com recursos próprios da concessionária no valor de R$ 735 mil, novo prédio acolhe todos os serviços administrativos da empresa, melhorando a qualidade de atendimento da população

Em Itaporã, na manhã desta quinta-feira (4), o governador em exercício, José Carlos Barbosa, inaugurou o novo prédio de atendimento ao cliente da Sanesul. A cidade faz parte do grupo da Regional Dourados.

Construído com recursos próprios da concessionária no valor de R$ 735 mil, ele acolhe todos os serviços administrativos da empresa, melhorando a qualidade de atendimento da população em um escritório padronizado.

Modernizado, ele fica localizado na Avenida São José – 545, bem no centro da cidade, e possui amplo espaço climatizado para a sala de atendimento, além de áreas destinadas ao setor comercial, estacionamento, almoxarifado, vestiário para funcionários e copa.

O ato público contou com a presença de autoridades estaduais e municipais, entre eles Helio Peluffo (Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística) e o prefeito Marcos Pacco, também deputados e vereadores.

Funcionários da unidade local empresa e da regional (Dourados) receberam com alegria o evento que marca a nova fase e melhorias na infraestrutura de atendimento. O gerente da Regional Dourados, Klinger Rodrigues, representou o diretor-presidente da estatal, Renato Marcílio, durante a cerimônia.

Em seu discurso, Barbosinha ressaltou os investimentos feitos pelo Governo do Estado e a Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul), e a boa relação com os prefeitos que garante tantos avanços no setor.

Ele destacou o esforço do Governo do Estado para atender as necessidades da população e o compromisso com a gestão municipalista.

“A Sanesul busca oferecer um ambiente agradável para os consumidores atendidos pela empresa. Junto a este prédio, a população também ganha em abastecimento de água, pois estamos autorizando a ativação de mais um poço que vai produzir para toda a cidade. É nosso compromisso garantir água tratada e a qualidade de vida da nossa gente”.

O prefeito Marcos Pacco, agradeceu ao governo pelos investimentos das obras de saneamento e outras anunciadas, como a implantação e pavimentação asfáltica.

Reforço no abastecimento

Durante o ato público, também foi assinada autorização para licitar a ativação de um novo poço perfurado em Itaporã, o ITA-007. Ele vai fortalecer a infraestrutura e a qualidade dos serviços no sistema de abastecimento de água.

Apesar do sistema ser universalizado, a perfuração de mais um poço é uma medida estratégica destinada a aumentar a captação do produto, contribuindo para suprir as futuras necessidades da população local.

“A execução desse poço também vai gerar impacto positivo no desenvolvimento econômico da cidade, uma vez que a infraestrutura adequada é um fator chave para atrair investimentos e estimular o crescimento local”, ressaltou o gerente da regional Dourados, Klinger Rodrigues.