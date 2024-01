MS Florestal abre vagas para Jovem Aprendiz com inscrições até segunda-feira

Candidatos deverão estar cursando ou ter concluído o Ensino Médio e receberão auxílio de R$ 600 e vale transporte

A MS Florestal, empresa genuinamente sul-mato-grossense na área de florestas, está com 10 vagas abertas para Jovem Aprendiz para atuar na área administrativa no escritório de Campo Grande. O candidato deverá ter entre 16 e 22 anos, e estar cursando ou ter concluído o Ensino Médio. Será ofertada uma bolsa no valor de R$ 600 e vale transporte. As inscrições ficarão abertas apenas até a segunda-feira, dia 8 de janeiro.

A carga horária de trabalho é de 4h, desempenhando atividades administrativas em diferentes setores da empresa. O início está previsto para fevereiro e o contrato será de dois anos de duração. Os interessados deverão enviar currículo para o e-mail vmsilva@bracell.com.

Vaga para Assistente Administrativo Tributário

A MS Florestal ainda oferece uma vaga aberta de Assistente Administrativo no departamento tributário, também com inscrições até a segunda (8) e para atuação no escritório da Capital. Os requisitos obrigatórios são Ensino Médio completo, além de comunicação e habilidade interpessoais excelentes. Os candidatos que também apresentarem Ensino Superior, e entre 1 ou 2 anos de experiência profissional em funções semelhantes, terão vantagem no processo seletivo, mas não são quesitos desclassificatórios.

Como integrante do departamento tributário, o profissional realizará, sob orientação, registros e conferências dos processos contábeis e fiscais; formação do custo de aquisição; tratamento tributário dos documentos fiscais em geral; análise de relatórios e demonstrativos de acompanhamento das operações fiscais; apoio nas apurações dos tributos municipais, estaduais e federais; apoio nas elaborações e entregas das obrigações acessórias; e apoio no atendimento aos clientes internos dos demais departamentos da companhia.

Todas as informações sobre a inscrição estão disponíveis neste link, ou buscando a vaga no site bracell.com/carreiras.

Sobre a MS Florestal

A MS Florestal é uma empresa genuinamente sul-mato-grossense que fortalece as atividades de operação florestal do Grupo RGE no Brasil, com ênfase na silvicultura, desde o plantio do eucalipto até a manutenção da floresta. A MS Florestal é comprometida com a filosofia empresarial dos 5Cs, de que tudo o que fazemos deve ser bom para a Comunidade, para o País, o Clima e para o Cliente e só então será bom para a Companhia.