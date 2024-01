Inscrições para graduação gratuita do IFMS seguem até dia 17

São ofertadas 720 vagas para cursos superiores gratuitos em oito municípios. Seleção será feita pelo Enem

Seguem abertas até a próxima quarta-feira, 17, as inscrições para 720 vagas em cursos gratuitos de graduação ofertados pelo Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina e Ponta Porã.

Pode tentar uma vaga quem participou de, pelo menos, uma das edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) dos anos de 2014 a 2023, e que obteve nota acima de zero na prova de redação.

As inscrições devem ser feitas pela Página do Candidato da Central de Seleção, na qual também está disponível o Edital nº 095/2023, com todas as regras do processo seletivo.

Ao se inscreverem, os candidatos autorizam o IFMS a consultar o resultado obtido no Enem na base de dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Desta forma, é obrigatório que a inscrição seja realizada no CPF do próprio interessado na vaga, para que a consulta da nota seja possível.

Ação Afirmativa (cotas) – Metade das vagas é para quem estudou todo o ensino médio em escola pública. Esses estudantes devem escolher concorrer como beneficiários de ações afirmativas (cotistas) quando se inscreverem.

Pela nova lei de cotas (Lei 14.723/2023), todos os candidatos, inclusive os cotistas, primeiro concorrem pela Ampla Concorrência (AC). Se não conseguirem a nota, os cotistas passam a concorrer às vagas reservadas para escola pública.

Das vagas para cotistas, metade é para estudantes com família cuja renda é de até um salário mínimo por pessoa. Dessas vagas, algumas são para quem se autodeclara preto, pardo, indígena ou quilombola, e a pessoas com deficiência (PCD).

A outra metade das vagas de cotas é para quem tem renda maior que um salário mínimo por pessoa ou renda não comprovada. Nesses casos, também há vagas para quem se autodeclara preto, pardo, indígena ou quilombola, e pessoa com deficiência (PCD).

Seleção – Será feita, exclusivamente, com base na nota total mais alta alcançada pelo candidato nas edições de 2014 a 2023 do Enem.

Considera-se nota total o resultado da média ponderada das notas das áreas de conhecimento e da redação. Os pesos por área de conhecimento para o cálculo da nota total de cada um dos cursos ofertados pelo IFMS estão disponíveis no edital de abertura do processo seletivo.

Os candidatos serão classificados em ordem decrescente, de acordo com a maior nota obtida dentre as edições do Enem consideradas, observando a opção de cota escolhida.

A primeira e segunda chamada estão previstas, respectivamente, para 31 de janeiro e 8 de fevereiro.

As vagas residuais, caso existam, serão disponibilizadas para candidatos com ensino médio completo mediante inscrição realizada, presencialmente, na Central de Relacionamento (Cerel) do campus do IFMS que oferta o curso pretendido, sendo os candidatos selecionados por ordem de inscrição.

Vagas

Curso Turno Vagas CAMPUS CAMPO GRANDE Engenharia Elétrica Noturno 40 Engenharia Mecânica Noturno 40 Sistemas para Internet Noturno 40 CAMPUS CORUMBÁ Análise e Desenvolvimento de Sistemas Noturno 40 Processos Metalúrgicos Noturno 40 CAMPUS COXIM Alimentos Noturno 40 Engenharia de Pesca Noturno 40 Licenciatura em Química Noturno 40 Sistemas para Internet Noturno 40 CAMPUS DOURADOS Jogos Digitais Noturno 40 CAMPUS JARDIM Licenciatura em Computação Noturno 40 Arquitetura e Urbanismo Integral 40 CAMPUS NAVIRAÍ Agronomia Integral 40 Análise e Desenvolvimento de Sistemas Noturno 40 CAMPUS NOVA ANDRADINA Agronomia Integral 40 Análise e Desenvolvimento de Sistemas Noturno 40 CAMPUS PONTA PORÃ Agronomia Integral 40 Gestão do Agronegócio Noturno 40

Outras vagas – Interessados em fazer cursos de graduação gratuitos no IFMS devem ficar atentos a outras seleções que estão em andamento.

Pelo Edital nº 101/2023, são ofertadas 191 vagas em cursos superiores de tecnologia, bacharelados e licenciaturas, nas modalidades portador de diploma, reingresso e transferências interna e externa. As opções são em Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas, com início das aulas neste 1º semestre de 2024.

As inscrições também são pela Página do Candidato, com prazo final até 31 de janeiro.

Já para ingresso no 2º semestre, o IFMS está com 320 vagas abertas para Aquidauana, Campo Grande e Três Lagoas, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Os interessados deverão se inscrever entre 22 e 25 de janeiro.

Neste caso, poderão concorrer às vagas apenas aqueles que fizeram o Enem 2023, e obtiveram nota acima de zero na prova de redação. O edital com todas as regras está publicado na Central de Seleção.

Saiba mais sobre o ensino superior do IFMS na página dos Cursos de Graduação.