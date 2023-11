Infraestrutura: Riedel assina convênio para repasse de recursos ao Conisul

Para contribuir com a infraestrutura, conservação de estradas e recuperação de bacias, o governador Eduardo Riedel assinou convênio para repasse de R$ 5,2 milhões ao Conisul (Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Região Sul de MS), que tem a participação de 14 municípios do Estado.

O encontro que concretizou esta parceria ocorreu na sala de reuniões do Receptivo do Governo do Estado. Esta ação mostra novamente a gestão municipalista do governador Eduardo Riedel, que busca fazer um trabalho de ajuda aos municípios, desta vez contemplando o consórcio das cidades da região Sul.

Formam o Conisul os municípios de Sete Quedas, Amambai, Aral Moreira, Eldorado, Japorã, Iguatemi, Itaquiraí, Juti, Mundo Novo, Naviraí, Paranhos, Caarapó, Coronel Sapucaia e Tacuru.

O secretário de Infraestrutura e Logística, Hélio Peluffo, explicou que este recurso vai ser repassado diretamente ao Consórcio, para atender as demandas de toda região. “O governador tem dito que temos que investir nos consórcios, pois assim atende todos os municípios envolvidos e melhora a acessibilidade dentro das cidades, até no setor produtivo. Eles vão utilizar o recurso para manutenção dos equipamentos, combustíveis e insumos”.

Peluffo destacou que o Conisul é um consócio que tem aptidão para a área de infraestrutura, com um belo trabalho na área de conservação de estradas, recuperação de bacias e outras ações. “O Conisul é um exemplo a ser seguido, fazem um trabalho importante em diferentes frentes, melhorando as estradas estaduais e até não permitindo o assoreamento do Rio Iguatemi”.

O prefeito de Sete Quedas, Marcos Piroli, que é o presidente do Conisul, fez questão de agradecer ao governador por esta ajuda. “Sempre tivemos muita confiança no governador, é um momento de felicidade e agradecimento. Com este alicerce que é o Governo do Estado fica mais fácil para gente trabalhar”.

Piroli ponderou que este recurso vai ajudar muito o consórcio em atividades importantes na área de infraestrutura e conservação. “Esta parceria com o Estado, por meio do Prosolo, contribui para este trabalho de combate a erosão, levantamento de estradas, proteção das bacias e reflorestamento”, completou.

Além do governador, participaram da reunião os secretários Hélio Peluffo (Seilog), Eduardo Rocha (Casa Civil) e Pedro Caravina (Segov). Os deputados Paulo Corrêa, Mara Caseiro, Renato Câmara. Assim como os prefeitos Chico Piroli (Sete Quedas), Rogério Torquetti (Tacuru), Alexandrino Garcia (Aral Moreira), Edinaldo Bandeira (Amambai), Rhaiza Matos (Naviraí), Paulo Franjotti (Japorã), Valdomiro Sobrinho (Mundo Novo) e a vice-prefeita Fabiana Lorenci (Eldorado).