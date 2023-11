Remefest: Nesta quarta tem Competição de Robótica no Teatro Municipal de Dourados

Acontece hoje, a partir das 18h30, no Teatro Municipal de Dourados, a primeira Competição de Robótica da Reme (Rede Municipal de Ensino), que faz parte da programação do 2º Remefest. As batalhas terão a participação de alunos de nove escolas municipais, que participarão de quatro desafios, que serão acompanhados pelos professores e alunos do IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul), que são parceiros do projeto implantado pela Prefeitura Municipal por meio da Semed (Secretaria Municipal de Educação).

“O IFMS estará lá como juízes e avaliando as equipes das nove escolas competidoras. São quatro equipes com quatro alunos por escola e eles terão quatro desafios, o primeiro é a montagem do robô, depois a programação, e aí teremos três provas, a corrida, o sumô e o roboliche”, explica a secretária de educação, Ana Paula Benitez Fernandes.

Robótica nas escolas

A Prefeitura adquiriu 50 kits de robótica que são usados por alunos do 6° ao 9° ano no período contraturno. Cada kit compreende 10 conjuntos robóticos que atendem até 50 alunos, ou seja, são 500 conjuntos na rede toda. A nova tecnologia inclui material de apoio do professor e do aluno, toda a grade, a composição curricular, a metodologia empregada e os treinamentos para os professores.

Na prática, os alunos da Reme se reúnem em grupo e lidam com uma situação-problema, em que é preciso muita pesquisa, planejamento, raciocínio lógico, criatividade e interpretação de dados para chegar a uma solução. Eles “aprendem fazendo”, com liberdade para pensar na melhor solução para o que foi proposto pelo professor.