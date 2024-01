HU-UFGD tem novos programas de residência uni e multiprofissional

Aumento do número de bolsas de financiamento também foram aprovados no começo de 2024

Uma ótima notícia para que deseja cursar os programas de residência no Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados (HU-UFDG), filiado à Rede Ebserh, no final do ano de 2023 foram aprovados novos programas de Residência: o primeiro da Uniprofissional em Farmácia Clínica e o segundo da Multiprofissional em Adulto Crítico – Terapia Intensiva Adulto.

Também aconteceu no início do ano de 2024 a aprovação de bolsas e de programas de residência do hospital: Atenção em Terapia Intensiva, 10 vagas (enfermagem, nutrição, serviço social, psicologia e fisioterapia, duas vagas cada) e Assistência Farmacêutica – Farmácia Clínica, três vagas (farmácia).

O Edital para o processo seletivo está em fase de elaboração e, em breve, será divulgado.

“Estamos em processo de expansão das residências médicas e multiprofissionais no HU-UFGD para atender a demanda de formação de profissionais de saúde especialistas para o Estado do Mato Grosso do Sul e outras unidades federativas do Brasil. Essa modalidade de formação tem se tornado cada vez mais importante para promover uma abordagem integrada na assistência à saúde, e auxiliará no desenvolvimento do SUS na Macrorregião de Dourados”, explica Dr. Thiago Pauluzi Justino, Gerente de Ensino e Pesquisa do hospital.

Sobre a Rede Hospitalar Ebserh

O Hospital Universitário Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados (HU-UFGD) faz parte da Rede Hospitalar Ebserh. Vinculada ao Ministério da Educação (MEC), a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) foi criada em 2011 e, atualmente, administra 41 hospitais universitários federais, apoiando e impulsionando suas atividades por meio de uma gestão de excelência.

Como hospitais vinculados a universidades federais, essas unidades têm características específicas: atendem pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), e, principalmente, apoiam a formação de profissionais de saúde e o desenvolvimento de pesquisas. Devido a essa natureza educacional, a os hospitais universitários são campos de formação de profissionais de saúde. Com isso, a Rede Hospitalar Ebserh atua de forma complementar ao SUS, não sendo responsável pela totalidade dos atendimentos de saúde do país.