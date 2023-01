Governador Eduardo Riedel dá posse ao novo comandante e subcomandante do Corpo de Bombeiros

O governador Eduardo Riedel deu posse ao novo comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, o coronel Frederico Reis Pouso Salas. Durante a solenidade que ocorreu nesta sexta-feira (20), o coronel Adriano Noleto Rampazo também foi empossado como subcomandante-geral da instituição.

“Ficamos muito feliz em ver a evolução do Corpo de Bombeiros nos últimos anos. A corporação tem nomes e quadros de muita qualidade, muitas pessoas preparadas para assumir este cargo, com carreiras brilhantes, o que reflete o que é a instituição hoje, com um trabalho de excelência. Os nomes escolhidos estão a altura desta missão”, afirmou o governador.

O novo comandante do Corpo de Bombeiros destacou que sua missão será melhorar cada vez mais os trabalhos prestados à população. “Nosso principal objetivo é melhorar ainda mais a gestão, para atender bem a sociedade, este é o grande desafio. Sou aspirante de 1997, tenho grande tempo na carreira e durante este período passei por várias funções dentro do Corpo de Bombeiros, que nos deu experiência para assumir este cargo”.

Já o coronel Rampazo, novo subcomandante-geral, afirmou que uma das suas missões é auxiliar o comando e motivar cada vez mais a corporação. “O subcomandante está ligado mais a tropa, nós precisamos trabalhar na motivação da tropa, além de auxiliar o comandante nesta nova estrutura que o Governo pretende implementar no Corpo de Bombeiros. Também vamos otimizar os recursos”.

Para o secretário de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, o Corpo de Bombeiros está em boas mãos. “Tenho certeza que vocês farão uma excelente gestão à frente do Corpo de Bombeiros. Desejo sucesso a esta nova gestão, que possa continuar este trabalho de excelência que é feito por esta instituição”.

O vice-governador, Barbosinha, também desejou sucesso ao novo comando. “O Corpo de Bombeiros estará bem servido pelos nomes que foram escolhidos para comandar a corporação. Sempre agradeço a oportunidade que tive de passar pela segurança púbica, onde aprendi muito, foi um momento especial. Desejo um grande trabalho aos dois”.

O ex-comandante do Corpo de Bombeiros, o coronel Hugo Djan Leite, deixa o cargo para assumir o comando da Defesa Civil. Além destas autoridades, participaram da solenidade os secretários Pedro Caravina (Governo e Gestão Estratégica) e Eduardo Rocha (Casa Civil).

Currículos:

Coronel Frederico Reis Pouso Salas: Entrou na corporação do Corpo de Bombeiros em 1995, concluiu o Curso de Formação de Oficiais na Academia Militar de Paudalho em Pernambuco. Na corporação atuou como sub diretor do Centro Integrado de Operações de Segurança (CIOPS), Diretor de Ensino do CBMMS, Diretor de Pessoal do CBMMS e Comandante da Academia de Bombeiros Militar.

Coronel Adriano Noleto Rampazo: Ingressou na corporação em 1995, concluiu o Curso de Formação de Oficiais na Academia Militar de Paudalho em Pernambuco. Atuou como superintendente de Planejamento, Projetos e Ações Integradas das Políticas de Segurança Pública da Sejusp, além de coordenador adjunto da Defesa Civil Estadual e Comandante do 1⁰ SGBM em Aquidauana.