Prevenção é garantir mais segurança para a população, diz Cemar

O vereador e agora primeiro secretário da Câmara de Dourados, Cemar Arnal (Solidariedade), ressaltou o trabalho de instalação de novos semáforos e sinalização (vertical, horizontal e aérea) que vem sendo realizado pela Prefeitura de Dourados.

Ele apontou a instalação dos equipamentos em seis pontos, localizados nos cruzamentos das ruas Cuiabá x General Osório; Cuiabá x Eulália Pires; Bela Vista x Itamaraty; Natal x Fernando Ferrari; Presidente Vargas x Iguassu e Toshinobu Katayama x Oliveira Marques.

“A colocação dos semáforos é uma forma de prevenção, oferecendo mais segurança a quem circula por esses pontos. Além disso vem sendo executada a sinalização horizontal e vertical, dando maior visibilidade, principalmente aos condutores. Todo esse trabalho é digno de elogios, pois atende a antigas reivindicações de moradores e de pessoas que utilizam esses trajetos”, apontou o vereador.

Morador do Jardim Água Boa, Cemar mostra-se satisfeito com o trabalho desenvolvido pela Agetran em seu bairro, como também nos outros locais. “Algumas pessoas me procuraram solicitando essas melhorias e agora, ao sermos atendidos e vermos funcionando a alegria nos visita. Os cruzamentos das ruas General Osório e Eulália Pires com a rua Cuiabá eram motivos de constantes reclamações e agora, finalmente, os anseios foram satisfeitos”.

O vereador além de agradecer à prefeitura faz questão de sinalizar aos cidadãos e eleitores que seu gabinete está e continuará de portas abertas para que sejam encaminhadas as demandas. “Se os pedidos chegam ao gabinete imediatamente nossa assessoria me comunica e buscamos atender o mais rapidamente possível; da mesma forma acontece quando amigos nos encontram e reivindicam. Assim funciona o “Mandato Transparente”. Somos um por todos e todos por Dourados. E nesse caso dos semáforos, em especial, quero agradecer a compreensão da diretora presidente da Agetran, Mariana de Souza Neto, que vem nos atendendo e ao prefeito Alan Guedes, já que ambos têm sido bastante solícitos ao agilizar a realização das melhorias; Obrigado Alan; obrigado Mariana”, finalizou Cemar.