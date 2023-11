Governador do Rotary visita prefeito Alan Guedes e fortalece parceria com Poder Público

Clubes de Dourados vão desenvolver ações para melhorar índice de vacinação infantil no município

O prefeito de Dourados, Alan Guedes, recebeu nesta segunda-feira (20) o governador do Distrito 4470 do Rotary International, Paulo César Branquinho. O encontro, no gabinete, reuniu representantes de todos os clubes do município, além do secretário municipal de Desenvolvimento e Inovação, Cleriston Recalcatti, e o procurador-geral Paulo César Nunes, que são rotarianos.

A visita de cortesia faz parte de uma série de encontros que o governador está fazendo em todos os municípios que formam o Distrito 4470, que engloba, além do estado de Mato Grosso do Sul, a região noroeste do estado de São Paulo e cidades paraguaias na fronteira sul-mato-grossense, entre elas, Pedro Juan Caballero.

“Uma das obrigações do governador é fazer uma visita em cada um dos clubes e é o que estamos fazendo desde junho e estamos finalizando em Dourados. Fomos muito bem recebidos pelo prefeito e pela sua equipe. É de extrema importância essa parceria do Poder Público com o Rotary que é um clube de prestação de serviços”, explica o governador Branquinho.

Sócio honorário do Rotary, Alan Guedes, afirmou que a missão da entidade serve de inspiração para o trabalho desenvolvido pela Prefeitura de Dourados em todas as áreas, principalmente na Educação e na Saúde. “É um orgulho ter o governador Paulo César Branquinho nos visitando como governador do Rotary e também os representantes dos clubes de Dourados que são nossos parceiros em diversas ações sociais”, afirma.

Paulo Cesar Branquinho é o segundo rotariano de Dourados a ocupar o cargo de governador do Distrito 4470. O município tem seis clubes: Rotary Dourados, Rotary Club Dourados Cinquentenário, Rotary Club Dourados Água Boa, Rotary Club Dourados Guaicurus, Rotary Club Dourados Águia Dourada, Rotary Club Dourados Caiuás, Associação de Senhoras de Rotarianos (Casa da Amizade).

Vacinação

Tanto Alan como Branquinho mostraram preocupação com os índices de vacinação infantil que estão com a média nacional em queda há alguns anos, principalmente após o período pandêmico da covid-19. Segundo o governador, o Rotary vai iniciar campanhas para aumentar o alcance dos imunizantes, particularmente da poliomielite.

“Uma das nossas missões mais relevantes é o combate à paralisia infantil e o município é peça chave nesse processo com as campanhas de vacinação. O Brasil voltou a figurar entre os países de risco para o retorno da doença e só intensificando a vacinação em massa entre as crianças de até 5 anos vamos conseguir retornar à uma situação segura”, disse o governador.

Alan Guedes colocou a estrutura de saúde do município à disposição. “Nós já conseguimos melhorar os índices de vacinação em Dourados em diversas ações, não só nas Unidades Básicas de Saúde, mas também levando vacina à população em ações como o ‘Desenvolve Dourados em Ação”, em alguns bairros e outros que já estão na programação. Junto com o Rotary poderemos melhorar esses números ainda mais e estaremos juntos”, completa o prefeito.