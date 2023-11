Servidor “sangue bom”: Câmara organiza mutirão de doação de sangue

Antecipando as comemorações do Dia Nacional do Doador de Sangue, que ocorre anualmente em 25 de novembro, os servidores da Câmara Municipal de Dourados estão indo à Hemorrede do Estado do Mato Grosso do Sul (Rede Hemosul MS), hoje (21) e amanhã (22), para fazer suas doações. Os homens podem doar a cada dois meses (com limite de quatro doações anuais) e as mulheres a cada três (máximo de três doações ao ano).

A campanha de doação por parte dos servidores públicos é organizada pela Escola do Legislativo Professor Wilson Valentim Biasotto (Eled), em uma iniciativa proposta por Aurelio da Silva Alencar, intérprete de Libras, que doou hoje – como faz desde 1990. A intenção é de que se torne um programa permanente para estimular os colaboradores da Casa de Leis e a população em geral a rotineiramente doar sangue.

O presidente da Eled, vereador Sergio Nogueira (PSDB), doa sangue há 40 anos, além de ser cadastrado como doador de medula e se declarar doador de órgãos e tecidos. Também compareceu hoje para colaborar, afinal acredita na força do engajamento… “É possível, através dessa ação, reverberar a importância de salvar vidas, uma vez que vereadores e servidores precisam ser exemplo para a população, incentivar pessoas”, declara o parlamentar.

Feliz com a atitude dos servidores, Márcia Regina Tinós, gerente da Hemosul em Dourados, agradece à Câmara. Para ela, a ação voluntária “é de extrema importância”, uma vez que abastece o estoque do hemocentro, cujas bolsas são destinadas diariamente para pacientes de hospitais de Dourados e de dez cidades da região. “Precisamos de doações constantemente, porque nossos hemocomponentes [concentrado de hemácias, concentrado de plaquetas, plasma e crioprecipitado] possuem data de validade”.

Doe você também! – A unidade de Dourados da Rede Hemosul MS fica na Rua Waldomiro de Souza, 295. As doações podem ser feitas: às segundas, quartas e sextas-feiras, das 7h às 12h30; às terças e quintas, das 7h às 11h30 e entre 13h e 17h; no último sábado de cada mês, das 7h às 12h. Excepcionalmente neste sábado (25) será possível doar até as 15h. Todas as tipagens sanguíneas são demandadas; atualmente, principalmente O- (doador universal) e O+, de acordo com Tinós.