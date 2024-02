G7 pede ‘suspensão de combates’ em Gaza

Ministros do grupo se reuniram em Munique e homenagearam Navalny

Os ministros das Relações Exteriores do G7 pediram neste sábado (17) a “suspensão dos combates” na Faixa de Gaza para garantir a libertação de reféns israelenses e a chegada de ajuda humanitária aos palestinos.

Em coletiva de imprensa à margem da Conferência de Segurança de Munique, na Alemanha, o vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, disse que o grupo – presidido por Roma em 2024 – busca “garantir a segurança do Estado de Israel”.

“Trabalhamos por uma desescalada e pedimos a suspensão dos combates, seja para garantir a libertação dos reféns, seja para fazer chegar ajuda aos civis que são vítimas do Hamas”, declarou o italiano.

Segundo Tajani, a “única solução possível” para o conflito no Oriente Médio “é a de dois povos e dois Estados”. “Queremos que acabe essa carnificina que levou à morte de milhares de pessoas, de civis israelenses e palestinos”, ressaltou.

A guerra em Gaza foi deflagrada em 7 de outubro, quando atentados terroristas do Hamas deixaram 1,2 mil mortos em Israel.

Já os ataques israelenses no enclave palestino mataram quase 29 mil pessoas, segundo o Ministério da Saúde local.

A reunião dos ministros do G7 (Alemanha, Canadá, EUA, França, Itália, Japão e Reino Unido) em Munique foi iniciada com um minuto de silêncio em memória do líder de oposição russo Alexei Navalny, morto em circunstâncias ainda não explicadas em uma colônia penal no Ártico.

“A Rússia deve esclarecer essa morte e interromper a repressão inaceitável às discordâncias políticas”, salientou Tajani.

Da AnsaFlash