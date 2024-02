Palestras com especialistas revelam tendências mundiais do setor do varejo apresentadas na NRF

O evento contará com palestras dos especialistas no mercado, Fred Alecrim, co-founder e CHRO na Credere e curador internacional de tendências, com mais de 26 anos de experiência com negócios por meio de palestras, mentorias e treinamentos; e de Caio Camargo, especialista em varejo e consumo. É autor do livro “Arroz, Feijão & Varejo”, um dos mais vendidos livros sobre o varejo brasileiro desde seu lançamento, e também Co-host do “VAREJOCAST”, um dos principais podcasts de varejo da atualidade.

Eles irão abordar o tema do varejo e as tendências do segmento vistas na NRF Retail’s Big Show, apresentando os insights e cases da feira aplicados ao mercado brasileiro. Eles foram os guias especialistas que acompanharam o grupo do Sistema Comércio de MS na Missão Técnica – NRF 2024, conduzindo os representantes de MS em empresas de referência durante a visita técnica, ajudando os empresários a entenderem melhor os conceitos apresentados por cada empresa visitada e como implementar as informações recebidas em cada negócio.

“O GPS de Mercado é o momento de levar insights aos empresários, especialmente sobre um tema tão relevante como este, apresentando as tendências mundiais da maior feira do varejo, em que pudemos participar, levando alguns empresários de MS para vivenciar isso de perto. É mais uma oportunidade que o Sistema Comércio MS disponibiliza para todos aqueles que queiram se atualizar sobre as tendências para o seu negócio”, afirma o diretor do Senac MS, Vitor Mello.

O presidente do Sistema Comércio MS, Edison Araújo, destaca a importância do tema abordado, para ajudar os empresários. “Um tema muito relevante e atual, que vai agregar conhecimentos essenciais para que os empresários possam avaliar e melhorar os seus negócios, com referência do que está sendo discutido no mundo todo e as principais tendências que chegam ao mercado”, diz.

O valor para participação é de R$ 50,00 e as inscrições são feitas pelo pelo Sympla, no: http://bit.ly/ GPSdemercado24.

Mais informações no site: www.ms.senac.br, pelo telefone (67) 3312-6260 ou pelo WhatsApp, no https://bit.ly/ whatssenac.