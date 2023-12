Fundesporte publica pontuação dos inscritos no programa Bolsa Técnico 2023-2024

A Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul) publicou, nesta quarta-feira (6), o resultado preliminar da pontuação dos inscritos no programa Bolsa Técnico 2023-2024. A relação completa está disponível no Diário Oficial do Estado, da página 40 à 42 (clique aqui para acessar).

O prazo para pedido de recurso vai até o dia 12 de dezembro e deve ser protocolado de forma on-line, no site www.bolsa.fundesporte.ms.gov.br. A justificativa da pontuação encontra-se também no portal. Além disso, foi divulgada hoje (6) a lista dos atletas eliminados na fase de entrevista e os novos convocados para as vagas.

Atletas e técnicos serão convocados para a cerimônia de assinatura do termo de adesão do programa no dia 20 de dezembro. O evento é aberto ao público, e terá início às 14 horas, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, em Campo Grande.

O gerente de capacitação do Bolsa Atleta e Bolsa Técnico, Domingos Sávio, relata que o programa iniciou em 2015, com investimento total de R$ 800 mil e hoje são mais de R$ 4 milhões de investimento, com mais de 380 atletas e técnicos contemplados.

“Esta ajuda financeira é de extrema importância para a complementação do treinamento com relação ao equipamento, viagem, alimentação, para que os nossos atletas e técnicos possam participar cada vez mais em nível nacional e representar bem o nosso estado”, frisa Domingos.

No total, o Bolsa Atleta e Bolsa Técnico contemplarão 346 atletas e 38 técnicos nesta edição, com recursos mensais de R$ 331 mil e R$ 3,97 milhões somando-se todos os pagamentos (12 meses). Os valores das bolsas por mês variam de R$ 500,00 a R$ 1.500,00. Os recursos são provenientes do FIE (Fundo de Investimentos Esportivos). Os pagamentos serão realizados em Fevereiro referente aos meses de dezembro e janeiro.

As oito categorias do Bolsa Atleta estão divididas da seguinte forma: Estudantil (121 bolsas de R$ 500), Universitário (15 de R$ 950), Nacional (134 de R$ 950), Nacional Paralímpico (28 de R$ 950), Máster (11 de R$ 950), Pódio Complementar (11 de R$ 1.200), Pódio Complementar Paralímpico (13 de R$ 1.200) e Internacional (13 de R$ 1.200). O Bolsa Técnico tem duas categorias: Técnico I (19 bolsas de R$ 1.000) e Técnico II (19 de R$ 1.500).

Serviço

A Fundesporte criou um canal de comunicação para mais informações e esclarecimento de dúvidas. Basta entrar em contato pelo telefone (67) 3323-7225 ou adicionar este número e mandar uma mensagem pelo WhatsApp.

Evento: cerimônia de assinatura do termo de adesão do Programa Bolsa Atleta e Bolsa Técnico 2023-2024

Dia: 20 de dezembro

Horário: 14 horas

Endereço: Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo. Av. Waldir dos Santos Pereira, s/n – Parque dos Poderes, Campo Grande – MS.