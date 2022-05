Fundesporte arrecada agasalhos e alimentos nos Jogos Escolares da Juventude de MS

Além das disputas em quadra, os Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul tradicionalmente trazem em sua programação campanhas solidárias. E neste ano não está sendo diferente. Na primeira etapa da competição, em Campo Grande, a Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) arrecadou agasalhos e alimentos, que serão doados para famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica. O evento esportivo estudantil teve início em 17 de maio e segue até o dia 23, com a participação de estudantes-atletas de 15 a 17 anos, nas modalidades basquetebol e futsal.

A ação promovida pela Fundesporte nos Jogos integra a sétima edição da Campanha do Agasalho dos Servidores Públicos do Poder Executivo de Mato Grosso do Sul “Aqueça Uma Vida”, promovida pelo Governo do Estado e que vai até 24 de maio. Os itens serão distribuídos às famílias por meio de entidades filantrópicas.

“A solidariedade tem tudo a ver com o espírito esportivo e em todas as edições dos Jogos Escolares, a Fundesporte ajuda quem mais precisa, com as doações feitas pelas delegações dos municípios”, enfatiza o diretor-presidente da Fundesporte, Silvio Lobo Filho.

Foram doadas pelas delegações roupas, sapatos, agasalhos e itens de inverno, tudo em bom estado de conservação, além de alimentos não perecíveis. As baixas temperaturas registradas no estado nos últimos dias anteciparam a entrega. “Antecipamos a entrega desses agasalhos e alimentos, porque nós sabemos que o frio rigoroso muitas crianças podem estar passando frio e também com fome”, destaca a gerente-geral de Desenvolvimento de Atividades Desportivas e de Lazer da Fundesporte, Karina Pereira Quaini.

“Muitas pessoas têm uma roupa sobrando em casa e nada melhor do que passar para frente, ajudar o próximo. Os nossos atletas têm essa consciência e é muito bacana ver que os municípios que participam dos Jogos sempre abraçam a causa”, finaliza Karina.

Os Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul 2022 são organizados pelo Governo do Estado, por intermédio da Fundesporte. Nesta primeira etapa, mais de 1,5 mil pessoas, de 58 municípios, estão envolvidas, com disputas de basquetebol e futsal, em Campo Grande.