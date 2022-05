Prefeito Alan Guedes acompanha Fórum de Desenvolvimento da Suinocultura na Expoagro

Evento contou com a presença de centenas de produtores e lotou o auditório do Sindicato Rural

Um dos eventos temáticos mais esperados da 56ª Expoagro aconteceu nesta sexta-feira (20) e reuniu centenas de produtores no auditório do Sindicato Rural, no Parque de Exposições João Humberto de Andrade Carvalho. O 4º Fórum de Desenvolvimento da Suinocultura de Mato Grosso Sul é organizado pela Associação Sul-Mato-Grossense de Suinocultores (Asumas) e teve entre as autoridades convidadas, o prefeito de Dourados, Alan Guedes.

Na programação, os suinocultores trocam experiências e ouvem palestras relacionadas à produção durante o Encontro Técnico da Suinocultura do Senar/MS. “Esse encontro sempre lota o auditório”, disse o presidente do Sindicato Rural, Ângelo Ximenes. “O suinocultor é diferenciado, estão sempre presentes e todos os encontros anteriores aconteceram na Expoagro. Na segunda-feira iniciamos a organização da próxima edição que já tem data, 12 a 22 de maio de 2023”, disse.

O prefeito Alan Guedes ressaltou a importância de estar presente em um evento tão importante para uma área fundamental para a economia do município e que tem objetivo de fomentar boas práticas na suinocultura local. “É um segmento muito forte, temos aqui um frigorífico que absorve muito dessa produção e outros na região e no Estado. Não à toa esse foi o maior evento temático da Expoagro. Para Dourados é muito importante porque temos muitos produtores integrados à indústria e ajudar no fomento dessa atividade faz parte das nossas atribuições”, afirma o prefeito.