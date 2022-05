Governador fecha a agenda de Dourados prestigiando o “Pucheiro Raiz” na Casa da PMMS

A comitiva do governador fechou a agenda de inaugurações e obras em Dourados, acompanhando a sessão Solene da Câmara Municipal de Dourados, que foi realizada no Parque de Exposições João Humberto de Carvalho.

Depois de uma agenda extensa nesta quarta-feira(18), o governador do Estado de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, visitou a Casa da PMMS na 56ª EXPOAGRO, juntamente com sua comitiva que trouxe sua segurança institucional coordenada pelo Coronel PM Nelson, ex-comandante do antigo Comando de Policiamento do Interior e que atuou de forma muito incisiva na região da grande Dourados. Também estiveram juntos a comitiva o ex-secretário de infraestrutura, Eduardo Riedel e o Secretário Sérgio de Paula.

O governador visitou vários estandes na feira e fechou sua participação na EXPOAGRO de Dourados, degustando um delicioso e quente pucheiro raiz, confeccionado pelo Sargento PM JacomelI e sua Esposa Denise, na Cada da PMMS.

Os anfitriões da noite foram o comandante do 3º Batalhão da PM, Tenente Coronel PM Helbert, seu Subcomandante Major PM Matheus e o assessor de comunicação social e gerente da Casa da PMMS, o Subtenente PM Arguelho.

O governador agradeceu a receptividade dos policiais e degustou com toda a sua equipe o cardápio raiz da casa, que aqueceu toda a comitiva numa noite com temperaturas abaixo de 10 graus.

Depois de falar com todos os convidados da casa, se despediu e elogiou a iniciativa da Casa da PMMS, que gera um engajamento e integração entre as forças de segurança de Dourados.

A casa da PMMS já promoveu nos últimos dias, eventos sociais com jantares gratuitos aos seus colaboradores, parceiros e amigos.

Casa da PMMS

No parque a Polícia Militar possui um camarote para que seus policiais possam assistir de forma confortável os shows realizados no parque.

A parceria firmada entre o Governo do Estado, Polícia Militar e o Sindicato Rural de Dourados é um sucesso absoluto, gerando integração e segurança para quem participa, trabalha ou visita a feira ou shows nela realizados.

Para o comandante do 3º Batalhão da PM de Dourados, a integração é a principal ferramenta no combate ao crime e também responsável pelo aumento gradativo na sensação de segurança aos douradenses.

“Nosso efetivo e extremamente técnico em seu trabalho de manutenção da ordem pública, aplicando o policiamento ostensivo e preventivo, bem como atendendo emergências geradas através do 190. Como incentivo por seu trabalho, sempre que possível, proporcionamos ambientes sociais favoráveis à família policial militar, onde nossos integrantes e integrantes de outras forças se confraternizem e sejam atendidos com a atenção e zelo que merecem, fato este elogiado por nosso governador”, conclui o comandante.