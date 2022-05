Fórum visa capacitar instituições do terceiro setor para regularidade em chamadas públicas

Nesta sexta-feira, 06, o vereador Sergio Nogueira – PSDB, em visita à Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho – Sedhast, se reuniu com a secretária Elisa Cleia Nobre, para discutir projetos a serem realizados em Dourados. Dentre os assuntos pautados, está a realização do I Fórum de Capacitação para as Organizações Não Governamentais – ONGs, Organizações da Sociedade Civil – OSCs e instituições do terceiro setor no dia 24 de junho, na Câmara Municipal.

“Nesta capacitação vamos abordar a importância da legalização das entidades e as documentações necessárias para poderem participar de chamadas públicas para realização de projetos em parceria com as esferas municipal, estadual e federal”, menciona Sergio Nogueira.

O vereador defendeu ainda, a inclusão de atividades que envolvam os imigrantes. Dourados é a cidade de Mato Grosso do Sul que conta com o maior número de imigrantes oriundos do Haiti e Venezuela nos últimos anos, e também registra grande número de imigrantes oriundos do Paraguai, Colômbia e Japão entre outros. Essa atividade será importante para atender as instituições com a formação e o congraçamento para os imigrantes.

Em 2021, Sergio Nogueira conseguiu aprovar a Lei que instituiu o Dia Municipal do Imigrante em Dourados. “Vou discutir essa pauta com o prefeito Alan Guedes e a Secretaria Municipal de Assistência Social, mas já ficou previamente acertado o apoio da Sedhast para a celebração do Dia do Imigrante no sábado 25 de junho. Desde já convido as instituições do terceiro setor, a Coordenadoria dos Imigrantes e toda comunidade para discutirmos juntos esses projetos”, finaliza o parlamentar.