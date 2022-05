Prefeitura de Dourados apoia a 10ª edição da feira ‘O Balaio’ neste sábado e domingo

A Prefeitura de Dourados, por meio da Semc (Secretaria Municipal de Cultura), promove a 10ª Edição da maior feira de artes e artesanato de Dourados, O Balaio, que acontece neste sábado (7) e domingo (8), a partir das 17 horas, no Complexo Esportivo Jorjão, que fica na Rua Itamarati, 100, no Jardim Água Boa.

A feira, que recebeu incentivo do FIP (Fundo de Investimentos à Produção Artística e Cultural), contará com 200 participantes expositores. “O incentivo é muito importante para a realização de eventos como a feira, que terá artes nas mais variadas formas, artesanato, além de música e gastronomia. É uma oportunidade de de encontro para os pequenos empreendedores e o público, incentivando o lazer, a cultura e a economia local ”, explica Francisco Chamorro, o Kinho, secretário municipal de Cultura.

No sábado (7), haverá a apresentação da DJ Gabis e no domingo (8), um show intimista, com a cantora Giani Torres celebrando a vida renovando arranjos de velhas canções nascidas de seus dois álbuns autorais. Giani se apresenta ao lado de PV Sanches, guitarra e violão, Willian Grando, na bateria e Doda no contrabaixo.

Os organizadores do evento são Raique Moura, Thays Costa, Bi Miura e Fernanda Sabô.

SERVIÇO: A Feira O Balaio acontece nos dias 7 e 8, das 17h às 22h no Complexo Esportivo Jorjão. Mais informações @obalaiofeira