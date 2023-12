Fique atento: BR-163/MS passa por obras de manutenção nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira (06/12), a CCR MSVia comunica aos usuários da BR-163/MS os locais da rodovia que 14 trechos operam em sistema de pare-e-siga, em função da execução de obras e serviços de melhoria. Além de 07 locais com desvio de tráfego. Todos os trechos estão sinalizados.

O SAU — Serviço de Atendimento ao Usuário, orienta aos motoristas para que redobrem a atenção e reduzam a velocidade na aproximação dos trechos em obras, respeitando a sinalização e atentando para a presença de operários nas imediações da pista. Em caso de chuvas, as obras serão suspensas.

Veja abaixo os locais em obras:

Pontos com desvio de tráfego

Coxim — no km 727;

Campo Grande — no km 490;

Dourados — no km 254;

Itaquiraí — no km 113, entre os kms 108 e 106 e entre os kms 104 e 103;

Mundo Novo — no km 28.

Pontos com pare-e-siga:

Coxim /Pedro Gomes — no km 790 e entre os kms 772 e 771;

Coxim — entre os kms 742 e 739;

Campo Grande — entre os kms 452 e 449;

Nova Alvorada do Sul— no km 409;

Douradina — no km 303 e no km 301;

Naviraí — entre os kms 119 e 118;

Itaquiraí — no km 115;

Eldorado— entre os kms 43 e 42;

Mundo Novo — no km 30, no km 27, no km 17 e no km 0.

A CCR MSVia alerta que o cronograma de obras e serviços é dinâmico, ou seja, outros pontos de intervenção com pare-e-siga ou desvio de tráfego podem ocorrer ao longo do dia. Acompanhe a evolução da situação de tráfego da BR-163/MS por meio do site www.msvia.com.br em tempo real, ou ligue para o Disque CCR MSVia pelo 0800 648 0163 (ligações gratuitas, inclusive para celulares).